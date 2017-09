Radolfzell Immer im Dienst der Literatur: Hesse-Museum zeigt das Werk Manfred Boschs

Viele Wegbegleiter des Verlegers und Autors kommen zur Vernissage auf die Höri.

Gaienhofen – Damit Literatur gelesen wird, braucht es mehr als die Inspiration eines Autors. Sie muss editiert, rezensiert, bekannt gemacht werden. Der Herausgeber, Schriftsteller und Lyriker Manfred Bosch ist seit Jahrzehnten in all diesen Aspekten um die Literatur des Bodenseeraums vom Vorarlberg bis an die westliche Spitze des Untersees tätig. Martin Walser nannte ihn "den literarischen Sekretär der Region". Diesen Titel trägt nun auch die Ausstellung, die ihm die Literarische Gesellschaft Forum Allmende zu seinem 70. Geburtstag widmet. Realisiert wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Hesse-Museum Gaienhofen und dem Franz-Michael-Felder-Archiv Bregenz. Bis zum 12. November ist sie zu sehen.

Zur Vernissage strömten viele Besucher auf die Höri. Mit Bosch befreundete Autoren wie Bruno Epple und Hermann Kinder folgten den Ausführungen der Laudatoren. Ute Hübner, Leiterin des Museums, schilderte den Weg, den die Ausstellung von der Idee bis zu ihrer Vollendung genommen hatte. Ihr Dank ging an Inga Pohlmann und Siegmund Kopitzki, die als Kuratoren die Aufgabe übernommen hatten, einen minimalen Teil aus Boschs Werk auszuwählen. Keine leichte Aufgabe, wie Kopitzki sagte. Zwei Quellen standen zur Verfügung: Der Vorlass Boschs, der im Felder-Archiv in Bregenz bewahrt wird sowie die Stücke, die in Boschs Wohnung an der Marktstätte in Konstanz liegen. Allein die Liste seiner Tätigkeiten ist lang: Er hat das Werk von Schriftstellern, deren Werk in Vergessenheit zu geraten drohte, ans Licht gebracht. Maler und Verleger portraitiert. Im Jahre 2010 kuratierte er die Ausstellung "Zeit der schönen Not.

Der Konstanzer Südverlag 1945 – 1952", in der er den kulturellen Neubeginn in der Nachkriegszeit aufzeichnete und den Verleger Johannes Weyl darstellte, der 1945 in Konstanz mit französischer Lizenz den SÜDKURIER begründete. Auch als Autor hat Bosch ein breites Werk geschaffen: Politische Texte, Essays, Rezensionen, Lexikonartikel, mundartliche Lyrik. Zudem wirkte er über viele Jahre hinweg als Mitherausgeber und Autor der Literaturzeitschrift "Allmende".

Inga Pohlmann hob hervor, Bosch sei bei der Arbeit "bereitwilligst" zur Seite gestanden. Doch der "Bescheidenheitskünstler", wie Kopitzki ihn nannte, musste von der Wichtigkeit einiger Exponate zunächst überzeugt werden. Den Briefverkehr mit dem Weltliteraten Elias Canetti hätte Bosch gerne unterschlagen. Nun liegt der Brief in einer der 13 Vitrinen der Ausstellung. Briefe, Bücher, Zeitungsartikel, die nicht nur die Stationen Boschs literarischer Wege nachzeichnen, sondern Besuchern auch ermöglichen, "ihre eigene Geschichte dazu zu denken", so Kopitzki. Seinen eigenen Wunsch zur Ausstellung formuliert Bosch knapp: "zu überraschen". Bosch stellte humorvoll den Wahrheitswert von Lobreden in Frage. Er wolle sich Mühe geben, jedes Wort für bare Münze zu nehmen. Es sei ihm eine Freude gewesen, manches Leben wieder ins Gedächtnis zu heben. Er fühle sich wunderbar belohnt durch seine Tätigkeit.

Zur Person