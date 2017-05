Gaienhofen Grünes Licht vom Rat: Thüga kann Gasnetz für die Ortsteile bauen

Gleichzeitig soll ein Glasfasernetz eingerichtet werden, das von einer Fachfirma verlegt wird. Für die Finanzierung hat die Verwaltung einen Förderantrag an das Land gestellt

Gaienhofen – Gleich bei der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Rathaus gab es zwei richtungsweisende Entscheidungen für die Gemeinde Gaienhofen: Der Rat ermächtigte Bürgermeister Uwe Eisch zur Unterzeichnung eines Konzessionsvertrags mit der Singener Thüga Netzenergie GmbH zum Bau eines 25 Kilometer langen Gasnetzes in die Ortsteile. Parallel dazu beauftragte er die Verwaltung, einen Förderantrag an das Land für den Breitband-Ausbau zu stellen. Das Glasfasernetz soll von einer Fachfirma verlegt werden. Bürgermeister Uwe Eisch begreift die Beschlüsse als Maßnahme für den Ausbau der Infrastruktur. Beide Projekte haben ein Investitionsvolumen von etwa 5,25 Millionen Euro, wobei der Haushalt mit einer dreiviertel Millionen Euro belastet werden soll.

Von Weiler kommend und mit einer sieben Kilometer langen Trasse entlang der Kreisstraße K 6162 und der Weiler Straße sollen die Ortschaften Horn und Gundholzen sowie Gaienhofen und Hemmenhofen an das Gasnetz angebunden werden. Hinzu kommen die Ortsversorgungsnetze in einer Länge von 18,2 Kilometer. Im Herbst 2017 möchte der Gasnetzbetreiber die Bürger informieren und das Interesse abfragen. Das Unternehmen geht von mindestens 300 Hausanschlüssen aus. "Der Standardanschluss kostet 1800 Euro", so der technische Leiter Rainer Gehl: Es bestehe keine Abnahmepflicht der Gasenergie. Die Thüga investiert in das 25 Kilometer lange Netz rund 3,75 Millionen Euro. Der Energiennetz-Betreiber sieht sich vergleichbar einem privaten Autobahn-Betreiber. Seinen Gewinn bezieht er durch das Transportentgelt des Gasanbieters.

Das künftige Glasfasernetz, das parallel zum Gasnetz verlegt werden soll, funktioniere nach demselben Prinzip, so Eisch: Wobei der Eigentümer die Gemeinde sei und der Betreiber eine Nutzungsgebühr an die Gemeinde zahle. Bürger können sich für einen getrennten oder gemeinsamen Anschluss von Gas und Glasfaser entscheiden.

Marc Müller, Leiter der Abteilung Technik der Thüga Energienetze, schätzt die Kosten des Glasfasernetzes auf etwa 60 Euro pro Meter. Die Fördermittel des Landes könnten die Ausgaben für die Gemeinde halbieren. Je nach Anzahl der Anschlüsse belastet das Glasfasernetz den Haushalt auf 750 000 Euro, die Rat und Verwaltung auf drei Haushaltsjahre verteilen möchten. Der Anschluss eines Privathaushalts an das Glasfasernetz kostet 990 Euro, bei einem gleichzeitigen Gasanschluss verringern sich die Kosten des Glasfaseranschlusses auf 350 Euro. Entscheiden sich Bürger zuerst für einen Gasanschluss und später für einen Glasfaseranschluss, belaufen sich die Breitbandkosten auf 2077,74 Euro brutto. Hinzu kommen die monatlichen Gebühren des Anbieters.

Lichtwellenleiter (LWL)

Lichtleiter können zu Beleuchtungszwecken und zur Nachrichtenübertragung eingesetzt werden. Da Lichtwellenleiter häufig aus Glasfasern bestehen, werden diese technisch inkorrekt als Glasfaserkabel bezeichnet. Ab 1970 wurden erste Lichtwellenleiter aus Glas entwickelt, die Signale auch über längere Strecken ohne größere Verluste übertragen können.

Wissenschaftler beschäftigten sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit den Möglichkeiten Licht durch verschiedene Medien zu leiten. Mitte der 1950er Jahre wurden optische Leiter in der Medizintechnik zur Ausleuchtung innerer Organe eingesetzt. Mit der Erfindung des Lasers konnte Licht in einer konzentrierten Form durch ein Medium transportiert werden. Mitte der 1960er Jahre entdeckten Wissenschaftler, dass Verunreinigungen im Glas zu Verlusten bei der Übertragung führen.