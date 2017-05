Gaienhofen Großmutters Kartoffelsalat ist der beste

Kochen mit Erika: Ist die Grillsaison eröffnet, darf der herzhafte Salat nicht fehlen

Es gibt über 3000 Kartoffelsorten, von denen jedoch nur gut 100 regelmäßig angebaut werden. Davon sind wiederum nur etwa 20 Sorten bei Bauern, Händlern und auf den Märkten erhältlich. Dabei werden einzelne Sorten nach ihren Kocheigenschaften gewählt, altbewährte Sorten eingeteilt nach festkochend, vorwiegend festkochend, mehlig kochend. Es fällt auf, daß letztere kaum mehr im Angebot sind. Warum? Mit Rücksicht auf die Pommes-frites-Industrie hat man festere Sorten gezüchtet.

Kartoffeln haben ihren Platz in fast jeder Mahlzeit, und die Köchinnen und Köche haben sich unendlich viele Zubereitungen einfallen lassen. Eines der variantenreichsten Gerichte der Welt ist der Kartoffelsalat. Der aber ist außerdem ein heikles Thema für alle Hausfrauen, die in der Gesprächsrunde mit ihrer eigenen Variante der Zubereitung aufwarten wollen. Denn Kartoffelsalat ist fast eine Weltanschauung, treffliche Gelegenheit für lebhafte Diskussionen zwischen – sagen wir mal – schwäbischen und badischen Hausfrauen. Regionale Unterschiede prallen aufeinander: kommt Mayonnaise dran? Nein, sagt die Badenerin. Die Schwäbin hingegen läßt die „Gürkle“ weg, mag aber von Fall zu Fall ausgebratenen Speck darunter. Das Hausrezept wird in jeder Familie eifersüchtig gehütet, und überhaupt: Omas Kartoffelsalat ist immer der beste!

Abwechslungsreich sind Kartoffelsalate auch anderswo. Bunt und appetitanregend mit Gemüse gemischt, sättigend je nach Volumen mit Fleisch, hartgekochten Eiern oder Fisch zubereitet, mit pikanten Marinaden und vielen frischen Kräutern angereichert. Eine norddeutsche Variante enthält zu gleichen Teilen Kartoffeln und Äpfel, Gurken und Mayonnaise, Kräuter und Kapern, Essig und Öl. Ausgelassenen Speck und gewürfeltes Bücklingsfilet bevorzugt man im holländischen Kartoffelsalat. Die Französin mariniert die Kartoffeln mit Weißwein und fügt Kerbel und Petersilie bei. Schafskäse, Oliven und Olivenöl mit Rosmarin und Tomaten gehören zum griechischen Kartoffelsalat.

So wird’s gemacht