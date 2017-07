Beim Tag der offenen Tür und der Einweihung des neuen Rathauses von Gaienhofen betont der Architekt die vorausschauende Konstruktion des früheren Internatsgebäudes.

Man könnte es als Zufall oder Fügung beschreiben, dass die Gaienhofener ein neues Rathaus haben. Oder auch damit, dass der Gemeinderat die Gunst der Stunde nutzte und zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen habe, erläutert Bürgermeister Eisch beim Tag der offenen Tür im neuen Rathaus von Gaienhofen. Bei der offiziellen Einweihung rekonstruierte Bürgermeister Uwe Eisch die Umstände, die zum Bau des neuen Verwaltungsgebäudes führten und wie sich der Rat das Vorkaufsrecht über das Areal des ehemaligen evangelischen Internates auf der Breite sicherte. Mehr als 150 Besucher verschafften sich beim Festakt einen Einblick in das neue Rathaus und in den neuen Sitzungssaal, bei denen sie von den Gemeinderäten kostenlos mit eisgekühlten Getränken und heißer Grillwurst versorgt wurden.

"So ein strahlender Bürgermeister – er strahlt zwar immer, aber heute strahlt er mehr als sonst. Da braucht man fast schon eine Schutzbrille", scherzt Pfarrer Stefan Hutterer kurz vor der Segnung des neuen Rathauses von Gaienhofen. Das alte Rathaus platzte aus allen Nähten. In dem Gebäude waren die kommunale Verwaltung, die Post und der Gemeindeverwaltungsverband Höri untergebracht. Seit dem Bau des alten Rathauses in den 1970er Jahren kamen viele neue Aufgabengebiete für die Verwaltung hinzu. Bisher teilten sich bis zu drei Verwaltungsangestellte mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen ein gemeinsames Büro. Ein Neubau sei mangels Platz und Finanzen nicht in Frage gekommen, so Eisch. Auch eine Erweiterung des alten Gebäudes wäre schwierig gewesen: Um den Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten, hätte die Verwaltung ein Jahr in Containern untergebracht werden müssen. Für Uwe Eisch und die Gemeindeverwaltung endete mit dem Umzug am 24. Mai in das neue Rathaus die Zeit der beengten Räume.

Drei helle Etagen stehen Verwaltung und Gemeinderat zu Verfügung. Auf den Balkonen haben Besucher und Verwaltungsangestellte eine Sicht auf den Untersee. Die Kosten für den Umbau des ehemaligen Internatsgebäudes beliefen sich auf 1,25 Millionen Euro und lagen um 50 000 Euro höher als die vom Rat festgelegte Obergrenze. Die Ursache lag in den umfangreichen Maßnahmen für den Brandschutz, die vorab nicht absehbar waren, erläuterte Bürgermeister Eisch. Architekt Gerhard Maier eröffnete zum zweiten Mal das Gebäude auf der Breite 3. Es sei ein Glücksfall, für das damals 2,7 Millionen teure Gebäude eine Umnutzung gefunden zu haben, so Maier in seiner Ansprache. Das 1998 erbaute Schülerwohnheim sei in einem sehr guten Zustand gewesen. Das Konzept der tragenden Metallstützen im Innenbereich und die leichten Innentrennwände hätten einen einfachen Umbau ermöglicht. Rund 30 Firmen, vornehmlich aus dem Landkreis und von der Höri, waren am Umbau beteiligt.

Mit einer Gegenstimme beschloss im September 2014 der Kreistag in Konstanz, dass Gaienhofen die erste Gemeinde sein sollte, die Flüchtlinge aufnimmt. 130 von ihnen wurden im ehemaligen Internat untergebracht. Der Landrat habe versprochen, nicht alle Gebäude des ehemaligen Internats zu füllen, ehe die anderen Gemeinden ihre Quoten erfüllt hätten, erläuterte Uwe Eisch. Verwaltung und Rat suchten nach einer Nutzungsmöglichkeit für das leer stehende Gebäude. Der Landkreis stieg aus dem Mietverhältnis für das Gebäude aus, als die Gemeinde es für sich selbst beanspruchte. Mit einem fast zinslosen Kredit von drei Millionen Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau konnte die bis dahin schuldenfreie Gemeinde das Areal von der Schulstiftung übernehmen und baute das leer stehende Gebäude zum Rathaus um.



Günstige Gelegenheit

Im Oktober 2015 beschloss der Gemeinderat von Gaienhofen das Areal des ehemaligen Internats von der evangelischen Schloss Schule Gaienhofen zu erwerben. Der Preis des 8500 Quadratmeter großen Areals lag bei drei Millionen Euro. Mit dem Kauf des Grundstücks möchte der Rat auch eine kommunale Wohnraumentwicklung im Zentrum der Gemeinde ermöglichen. Für Gaienhofen war der Erwerb eine einmalige Chance, mehrere Situationen zugleich in den Griff zu bekommen. Einerseits wurde die vom Landkreis vorgeschriebene Unterbringung von Asylbewerbern gesichert, andererseits kann eine Bauland-Innenentwicklung beginnen, ohne Außenbereiche zu vereinnahmen. Aus dem leerstehendeGebäude wurde ein modernes Rathaus.