Gaienhofen Gemeinde will mit Gebühren Stellplatz-Knappheit regulieren

Wer im Sommer mit dem Auto einen Ausflug nach Gaienhofen macht, sollte Kleingeld für Parkscheinautomaten dabei haben. Die Gemeinde will die wenigen Stellplätze bewirtschaften.

Ein Sonntagsausflug auf die Höri ist immer eine schöne Sache, Doch gerade in Gaienhofen ist im Sommer die Parksituation an der Hafenanlage prekär. Durch den Bau des evangelischen Gemeindehauses gingen weitere sechs Stellplätze verloren, dies habe die Parksituation im seenahen Bereich weiter verschärft, so Bauamtsleiter Johannes Wilhelm in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Gaienhofen. Die Gemeinde kaufte nun 87 Quadratmeter Grundstücksfläche von der Schulstiftung der evangelischen Landeskirche Baden und stellte dem Rat die Planung von 29 Stellplätzen in der Schloss-Straße vor. Die Kosten belaufen sich auf rund 65 000 Euro. Die Arbeiten sollen zu Saisonbeginn abgeschlossen sein, so Bürgermeister Uwe Eisch. Der Rat erließ zudem in den Ortsteilen Gaienhofen, Hemmenhofen und Horn eine neue Satzung für Parkgebühren, die ab dem 1. April in Kraft tritt.

Die Stellplätze werden am südwestlichen Straßenrand der Schloss-Straße angelegt. Mit den vorhandenen Parkplätzen an der Uferanlage und bis zur Einmündung in die Mühlenstraße bilden sie den neuen Parkbewirtschaftungsraum Gaienhofen. Dafür schafft die Gemeinde Parkscheinautomaten an. Mindestens zwei weitere sollen beim Yachthafen Horn sowie an der Uferstraße in Hemmenhofen aufgestellt werden. Die Parkgebühren werden von März bis Oktober von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr erhoben. Sie betragen 50 Cent je angefangene 30 Minuten oder fünf Euro für den Tag. Mieter der gemeindeeigenen Bootsliegeflächen können am jeweiligen Hafen eine Saisonkarte für 50 Euro erwerben.

Sonja Weber von den Freien Wählern schlug vor, dass die erste Parkstunde kostenfrei genutzt werden könnte. Dabei habe sie vor allem Bürger im Blick, die den See täglich als Bademöglichkeit und für den Sport kurzfristig nutzen. Oliver Schmohl (UBL) erinnerte daran, dass die Absicht des Rates war, die Parksituation durch Gebühren regulieren zu wollen. Bürgermeister Uwe Eisch sieht in dem Antrag eine Aufweichung der Regelung, die das System der Parkregulierung zum Scheitern brächte. Ingo Bucher-Beholz (UBL) schlug vor, den Horner Hafen von den Gebühren auszunehmen. Mechthild Biechele (CDU) sieht jedoch im Sommer auch am Horner Hafen Bedarf an einer Regulierung. Ebenso sei es ein schlechtes Signal, einen Ortsteil aus der Gebührenordnung herauszunehmen. Sie schlägt zumindest eine Erprobungsphase für den Horner Hafen vor. Klaus Sturm (FW) sieht in den Parkgebühren eine Chance zur Regulierung der Situation. Neue Maßgaben einrichten und gleichzeitig mit Ausnahmen beginnen habe seines Erachtens noch nie funktioniert. Er empfahl den Vorschlag der Verwaltung zu folgen und anhand von Erfahrungswerten später neu nachzudenken. Der Antrag der Verwaltung wurde mit einer Gegenstimme angenommen.