Gaienhofen Gaienhofener Zehntklässler gewinnen mit ihrem Gartenroboter bei Jugend forscht

Elias Singer, Tom Franklin und Julian Laibach, Zehntklässler der Schule Schloss Gaienhofen, gewinnen im Regionalwettbewerb Jugend forscht. Ihr Gartenroboter überzeugt nicht nur die Jury, sondern kann auch selbstständig Hindernisse erkennen.

Gaienhofen – Elias Singer, Tom Franklin und Julian Laibach feiern einen großen Erfolg. Die Zehntklässler der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen haben beim Wettbewerb Jugend forscht auf der Regionalebene im Dornier-Museum in Friedrichshafen den ersten Platz belegt. Dies teilt die Schule in einer Presseinfo mit. In der Kategorie "Technik" hatten die Schüler einen Gartenroboter konzipiert.

Ihren Gartenroboter haben die Schüler, großzügig unterstützt durch die Baden-Württemberg-Stiftung, über zwei Jahre hinweg selbstständig geplant, gebaut und programmiert, wie es von der Schule weiter heißt. Neben zahlreichen Steuerungsmöglichkeiten (zum Beispiel per Funkfernbedienung) verfüge der Roboter durch die Vielzahl unterschiedlichster Sensoren auch über einen Automodus, der ihn befähigt, auch ohne Induktionsschleife ein Hindernis zu erkennen und umzukehren; dies unterscheide ihn erheblich von handelsüblichen Rasenrobotern.

Bei der Präsentation im Dornier-Museum gelang es den jungen Forschern nach Angaben der Schule, zu zeigen, wie tief sie sich in den zwei Jahren in die Materie eingearbeitet hatten – alle Sensor- und Programmcodefunktionen konnten erklärt, jede Nachfrage der Juroren beantwortet werden. Das honorierte die Fachjury mit dem 1. Platz.

„Das Besondere an diesem Projekt war, dass die Schüler keine Fertigteile verwendet haben, sondern unter anderem mit Nähmaschinenmotoren, Schubkarrenreifen, Fahrradritzeln und Keilriemen eines Autos experimentiert und auch die gesamte Steuerung über sogenannte Mikrocontroller selbst programmiert haben“, wird in der Presseinfo der Lehrer Christian Kaulfuß zitiert, der die Schülergruppe über das Fach NWT hinaus zwei Jahre lang begleitet hat. Die Schüler würdigen in ihrem Abschlussbericht die Baden-Württemberg-Stiftung, die seit 2008 mit dem Förderprogramm „mikromakro“ Schülergruppen mit kreativen Ideen im Bereich Naturwissenschaft und Technik unterstützt. „So konnten wir das notwendige Material mühelos finanzieren und darüber hinaus einiges im Bereich Projektmanagement dazulernen“, schreiben die Schüler laut Presseinfo.