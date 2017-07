Gaienhofen Gaienhofener Gemeinderat lehnt Gebühren-Erhöhung für Kitas ab

Das ist ein deutliches Signal für Familien in Gaienhofen. Der Gemeinderat lehnt eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kita Seestern ab. Das Defizit soll die Gemeinde tragen.

Es ist eine Empfehlung und Verabredung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände, dass Eltern für die Betreuung von Kindern 20 Prozent der Tagesstätten-Betriebskosten übernehmen sollten. Schrittweise sollen die sogenannten Elternbeiträge angepasst werden, lautet das Verwaltungsdeutsch von Kommunen und Kämmereien. In der letzten Sitzung des Gemeinderates von Gaienhofen erteilten die Ratsmitglieder der Empfehlung eine Abfuhr und verwahrten sich in einer scharf geführten Debatte und mit überragender Mehrheit vor der Einmischung in die Autonomie über die Finanzierung der Kindertagesstätte. Nach Antrag auf eine namentliche Abstimmung fand Bürgermeister Uwe Eisch lediglich in der Fraktion der Aktiven mit Bernd Sutter und Christa Schuler eine Unterstützung für eine Erhöhung der Kindertagesstätten-Entgelte. Mit acht Gegenstimmen und einer Enthaltung (Toni Rosen, die Aktiven) wurde die Vorlage der Verwaltung abgelehnt.

Die gemeinsame Empfehlung der Verbände sehe für das Jahr 2017/18 eine Erhöhung von acht Prozent vor. "Der Betrag ist atypisch hoch. Bisher waren es durchschnittlich drei Prozent", so Kämmerer Roland Mundhaas. Ursache seien die Tarifverhandlung der Erzieher mit neuen Eingruppierungen und Tarifsteigerungen. "2012 hat sich der Rat auf das Württembergische Modell verständigt", so Bürgermeister Uwe Eisch: Ein Beschluss sei eigentlich hinfällig, da die Satzung ein Automatismus vorsehe. "Familie, Kindergarten, Schule und Bildung sollten von Staat, Land und Kommune unterstützt werden", eröffnete Karl Amann (UBL) die Debatte über die Finanzierung der Kindergärten.

Ihm sei eine kostenfreie Unterbringung lieber. Karl Amann erinnerte an den fehlenden Kostendeckungsgrad bei der Finanzierung des Rathauses. Er habe vor den Bürgern zu verantworten, dass für zwei Millionen Euro ein neues Rathaus gebaut würde und der Rat für Familien und Kinder kein Geld hätte. Karl Amann appellierte in einer leidenschaftlich geführten Rede, dass der Gemeinderat einmal die Gebühren auf sich beruhen lassen sollte und sich für die Familien in der Gemeinde einsetze.

Der Gemeinderat sei angehalten, den gesamten Haushalt im Blick zu haben, erläutert Bürgermeister Uwe Eisch. Auch habe der Rat in der Satzung beschlossen, dass die Gemeinde sich den Kostensteigerungen des württembergischen Modells anschließe. Gaienhofer Bürger würden eine bessere Gegenleistung als Nachbargemeinden bekommen, so Eisch. Der Gemeinderat könne vom Bürger ein Kostendeckungsgrad für Leistungen erwarten. Es sei seine Pflicht nicht nur Wohltaten zu verteilen.

Ingo Bucher-Beholz (UBL) begreift das Württembergische Modell als unsozial. Es würde sich an einem Familienkonzept orientieren, dass so nicht mehr existiere. Klassische Familienstrukturen seien kein Regelfall. Kinder würden in Patchwork-Familien und verschiedenen Haushalten leben. Bei der Berechnung der Entgelte bleiben Unterhaltspflichten gegenüber Kinder, die nicht im Haushalt leben, unberücksichtigt. Der Rat solle sich an der Lebensrealität orientieren, bei dem Kinder nicht mehr in einem Haushalt leben. Ebenso sei es Unfug anzunehmen, dass Familien mit mehreren Kindern sozial bedürftiger seien. Die Armutsstatistik weise Alleinerziehende mit nur einem Kind als Risikogruppe aus. Das Defizit von 700 000 Euro im kommunalen Haushalt für die Betreuung zeige, dass die Gemeinde von Bund und Land vielmehr mangelhaft ausgestattet würde. Es sei ein politisches Manko und könne nicht zu Lasten der Eltern gehen.

"Wir werden keine Möglichkeit finden eine Gebührenordnung zu erstellen, die für alle gerecht ist", erläutert Bernd Sutter (die Aktiven). Er plädiert zunächst auf eine moderate Erhöhung als auf einer späteren großen. Sutter hält den Rat an, politischen Druck auf Bund und Land auszuüben. "Wenn es um unsere Kinder geht, trage ich im Kindergartenbereich das Defizit mit", erläutert Mechthild Bichele (CDU). Die derzeitige Haushaltslage spräche dafür, dass es sich die Gemeinde leisten könne. "Wir sind jedes Jahr mit einer Erhöhung dabei. Es ist eine politische Entscheidung, wenn man im kommenden Kindergartenjahr auf eine Erhöhung verzichtet – wohl wissend, dass die Kosten steigen", legt Otto Lubach (UBL) dar.



Kita-Modellvarianten

Das badische Modell berücksichtigte bei der Entgeltberechnung die Zahl der Kinder einer Familie, die gleichzeitig den Kindergarten besuchten. Das Württembergische Modell sieht eine Sozialstaffelung vor, bei der sämtliche Kinder bis 18 Jahre in einer Familie berücksichtigt werden. Das thüringsche Modell sieht ab 2018 ein beitragsfreies Kita-Jahr vor der Einschulung vor. (gla)