Gaienhofen Fenchel  ein wohlschmeckendes Heilmittel

Kochen mit Erika: Wurden im Mittelalter noch die medizinischen Wirkungen des Fenchel gelobt, gilt er heute auch als Delikatesse.

Die Samenkörner des Fenchels sind bei uns seit Jahrhunderten bekannt und werden geschätzt: für hilfreichen Tee bei Verdauungsbeschwerden und als Back- und Einmachgewürz in der Küche. In Italien besonders beliebt ist der Gewürz- und Wildfenchel, mit dessen trockenen Zweigen man bevorzugt Fisch- und Schweinefleischgerichte würzt.

Die ältesten archäobotanischen Nachweise des Fenchels stammen aus Syrien. Nach weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen belegen Funde aus dem fünften Jahrhundert vor Christus den Gebrauch des Fenchels in den früheisenzeitlichen Siedlungen im Rheinland. Der Nachweis von Pollenkörnern in einer karolingischen Latrine belegt, dass Fenchel zur Zeit Karls des Großen in Kölner Gärten angepflanzt wurde.

Der Fenchel hat einen ganz eigenen, anisähnlichen Geschmack. Es sind die ätherischen Öle, die ihm diesen charakteristischen Geschmack und seine gesundheitsfördernde Wirkung gegen Nieren- und Leberleiden sowie Verdauungsstörungen verleihen. Das wusste auch die heilkundige Äbtissin Hildegard von Bingen. Sie schreibt: „Krampflösend und blähungstreibend wirkt der Fenchel. Wie immer gegessen, macht der Fenchel den Menschen lustig, gibt schöne Farbe, guten Körpergeruch und eine gute Verdauung.“ Auf der Reichenau singt Walahfrid Strabo in seinem Gartengedicht „Hortulus“ ein Loblied auf den Fenchel: „Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen; er hebt sich / Kräftig im Sproß, und er strecket zu Seite die Arme der Zweige, / Ziemlich süß von Geschmack und süßen Geruches desgleichen. Nützen soll er den Augen, wenn Schatten sie trübend befallen.“ Und Tabernaemontanus berichtet: „Es wissen die Köch und etliche sorgsame Haußmütter den Fenchel auf mancherley Weiß zu den Speisen zu bereiten.“

Dass Fenchel auch als Gemüse ausgezeichnet schmeckt – diese Entdeckung wurde hierzulande erst viel später gemacht. Inzwischen haben es die schönen hellgrünen Knollen des Gemüsefenchels in unsere Küchen geschafft. Wir haben manches schmackhafte Rezept übernommen von den Italienern, die im Umgang mit dem Fenchel eine längere Erfahrung haben. Sie behaupten: „Fenochio e pane mi basta.“ – Fenchel und Brot ist mir genug.

Den Anisgeschmack des rohen Fenchels genießen wir gern im Dip als Hors d'oeuvre. Noch beliebter sind Speisen, für die der Fenchel erst gedünstet wird und dann mit milden Saucen oder würzigem Käse auf den Tisch kommt, wo er ein kalorienarmes und sehr bekömmliches Gericht darstellt.

So wird’s gemacht

Fenchelgemüse mit würziger Senfsoße: 4 Eier in kochendem Wasser 10 Minuten garen. Dann abschrecken, pellen und fein hacken, beiseite stellen. 750 g Fenchel putzen, waschen und vierteln, in 30 g Butter im geschlossenen Topf etwa 10 Minuten dünsten. 1 bis 2 EL körnigen Senf, 1/8 l Weißwein und 200 ml Sahne zugeben, alles zugedeckt weitere 15 bis 20 Minuten garen. 1 Bund Schnittlauch in Röllchen schneiden. Soße mit Pfeffer, Salz, Zitronenschale und 1 bis 2 TL Zucker abschmecken. 2 EL hellen Saucenbinder (Mondamin) einstreuen, nochmals aufkochen lassen. Fenchel mit der Soße servieren, mit den gehackten Eiern und Schnittlauch bestreuen. Passend dazu ist Kartoffelpüree.