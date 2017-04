Gaienhofen Ex-Fernseh-Sprecherin Marion Preuss an Bord der Seestern

Geschichtsfahrt auf dem Untersee

Gaienhofen – Am Dienstag, 2. Mai 2017 startet die MS Seestern um 18:30 Uhr ab Steg Gaienhofen zu einer neuen Geschichtsfahrt auf dem Untersee, um 18.40 Uhr kann auch in Steckborn zugestiegen werden. Zusätzlich zu der schon seit Jahren erfolgreichen Fahrt „Zum Teufel mit der Kuhhaut!“ führt die neue Fahrt nach einer Mitteilung des Kultur- und Gästebüros Gaienhofen nach Steckborn, dann am deutschen Ufer entlang bis Stein am Rhein und auf der Schweizer Seite über Steckborn zurück nach Gaienhofen. Die ehemalige Schweizer Fernsehmoderatorin Marion Preuss will auf dieser Fahrt wiederum Interessantes, Erstaunliches und auch Amüsantes von den umliegenden Orten, Schlössern und Klöstern entlang der Route berichten.

Nach umfangreichen Recherchen habe die ehemalige Moderatorin Marion Preuss ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammengestellt. Die Gäste auf der MS Seestern von hüben und drüben erfahren Wissenswertes über die Geschichte ihrer Nachbarn auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Marion Preuss, eine gebürtige Baslerin, die mittlerweile auf der Höri ansässig ist, war Sprecherin der Schweizer Tagesschau in den neunziger Jahren. Sie hat auch schon Gruppen auf der Burg Hohenklingen geführt oder im vergangenen Jahr beim Kulturprogramm auf Schloss Freudenfels mitgearbeitet. "Auch wenn sie keine Historikerin ist, so kniet sie sich intensiv in die Geschichte der Orte hinein", hat das Thurgauer Tagblatt über Marion Preuss geschrieben.

Anmeldungen und Vorverkauf für die Geschichtsfahrt auf dem Untersee mit der MS Seestern sind nur beim Kultur- und Gästebüro Gaienhofen möglich: Telefon (0 77 35) 81 82 3 oder per E-Mail an die Internet-Adresse info@gaienhofen.de.