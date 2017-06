Gaienhofen Evangelische Schule Schloss Gaienhofen studieren Luther-Musical ein

Die Schule Schloss Gaienhofen widmet sich dem Leben und Wirken des Reformators auch in künstlerischer Hinsicht. Und sieht ihn als Freund deutlicher Worte.

Die Evangelische Schule Schloss Gaienhofen studiert mit Schülern ein Musical ein – und zum 500. Jahrestag der Reformation bietet sich da natürlich eines zum Thema Luther an. Die Minikantorei wird unter der Leitung von Schulkantor Siegfried Schmidgall a Freitag, 23., und am Samstag, 24. Juni, in der Melanchthonkirche auftreten. „Martin Luther“ heißt das Musical von Heiko Bräuning, das dann zu erleben sein wird.

„Unser Musical ist ein Erlebnis für die ganze Familie und erzählt mit Spielszenen, fetzigen Liedern und original Luther-Liedern fantasievoll, kurzweilig, spannend und unterhaltsam aus dem Leben des Reformators“, kündigt Siegfried Schmidgall laut Presseankündigung der Schule an.

Dinge auf den Punkt bringen

In der Handlung des Stücks sitzt die vielköpfige Familie Luther abends zusammen, und Papa Luther erzählt seinen Kindern von den Geschehnissen der Reformation: vom Gewitter und dem Kloster, den Thesen an der Kirchentür, dem Verhör bei Kardinal Cajetan, der Entführung im Wald und natürlich der Bibelübersetzung auf der Wartburg. Im Laufe des Abends kommen zwei Theologiestudenten dazu, die ziemlich überrascht sind, dass dieser Luther tatsächlich einmal ein Mönch war und die gute Käthe eine Nonne. Nachdenklich wird es, wenn Luther schildert, warum er das Lied „Vom Himmel hoch“ geschrieben hat.

"Luther war ein Freund deutlicher Worte und er hat Dinge auf den Punkt gebracht", heißt es in der Presseankündigung weiter. "Er hat gesagt, die Menschen sollen die Sprache verstehen, in der die Bibel gesprochen wurde. Es ist höchste Zeit wieder zu entdecken, dass, wenn Menschen eine Stimme bekommen und wenn Menschen ihre Stimme spüren, mehr Menschen, auch in diesem Land, ihre Stimme erheben."

Freitag, 23. Juni, 19 Uhr, und Samstag, 24. Juni, 18 Uhr, in der Melanchthonkirche Gaienhofen. Der Eintritt ist frei, ein Kostenbeitrag am Ausgang wird erbeten.