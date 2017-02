Gaienhofen Eine neue Melodie für die Narren in Gaienhofen

Ein Rap reißt die Hägelisaier in der Hörihalle mit

Gaienhofen – „Die Ützner haben so fröhliche Lieder“, blickte Corinna Blondzik-Burgo beim Narrenspiegel der Hägelisaier neidvoll von der Höri-Halle Richtung Iznang. Die Präsidentin der Gaienhofener Narrengilde beauftragte den Akkordeonisten und Bützigräbler Rolf Zimmermann zu einer neuen Melodie für das Hägelisaier-Lied, das beim bunten Abend als Glanzlicht gefeiert wurde. Angeblich versprach man ihm als Gage ein Wellness-Wochenende mit den fünf schönsten Frauen von Gaienhofen. Nachdem sie ihm vorgestellt wurden, beschloss er, die Melodie der Gilde umsonst zu überlassen. Beim jüngsten Narrenspiegel der Hägelisaier wurde jede Gelegenheit für eine Spitze genutzt. Dabei bauten Erwin Bruttel und Klaus Pauly auch eine Geh-Hilfe zur rollenden Bar um und nahmen einen feuchtfröhlichen Seeplausch zum Anlass, über den alltäglichen Wahnsinn der Hörianer zu lästern.

„Bevor die Hägelisaier fallen, fallen sie lieber auf“, lautete das Credo ihrer jüngsten Närrin Melissa Blondzik. Mit dem umgeschriebenen Rap „Mit freundlichen Grüßen“ der Fantastischen Vier riss sie die Narren auf ihre Seite. Der Rap hat das Zeug zum Narrenlied 2017 zu werden. Natürlich verspottete der Text sämtliche Narren der Höri aufs Feinste und stellte die Hägelisaier als den Nabel der Welt dar. Die Feder von Melissa Blondzik ist scharf gespitzt: „Die Käfer leben in einem Tal, aber ansonsten sind sie eine Qual. Sie singen immer: Käfer flieg. Wobei der halbe Elfer den Rollator schiebt.“ Keine Höri-Zunft bleibt vom Spott der jungen Närrin verschont. Der Rap als jugendliche Alternative zum alemannischen Bütten-Reim? Melissa Blondzik zeigte auf erfrischende Weise, dass und wie es geht.

Das Publikum in der Hörhalle tobte und zwang die Rapperin zu einer Zugabe, während der Narren-Samen der Hansele eine wilde Mischung aus Aerobic und Zumba hinlegte. Der Narrenspiegel der Hägelisaier war unterhaltsam und kurzweilig. Köstlich reimend und in immer wieder neuen Bühnen-Kostümen präsentierte Franziska Ehret launig den Abend. Dieser erinnerte an eine kleine Show auf großer Bühne. Zur Abrundung könnte er durchaus närrisch-bissige Bütten-Reden gut vertragen. Die Narren laufen sonst in Gefahr, dass ihre Witze, die sie in die Aufführungen einfließen lassen, dem Publikum bereits bekannt sind. Die Hägelisaier verlegten ihr närrisches Talent auf die Show. Ihre Frauen duschten im Adams- und Evakostüm auf der liebevoll dekorierten Bühne und zeigten den Narren auf frivole Art den Unterschied vom weiblichen zum männlichen Reinlichkeitsverhalten.

Wenn abends in Gaienhofen die Lichter ausgehen und die Kleinsten ins Bett gebracht werden, dann warten hinter den Schranktüren die Monster darauf, Alpträume real werden zu lassen. Tanzend sprangen Hägelisaier Mädels aus dem Wandschrank und rissen die Narren mit plüschig bunten Monster-Kostümen zu Zugaben mit. Das Männerballett der Hägelisaier bot einige schweißtreibende Überraschungen. In einer Mischung aus derb-männlicher Hitze und geheimen Polizistinnen-Fantasien zwängten sich die Männer der Gilde in die knappsten Leder-Miniröcke der Saison, bis sie nach der Zugabe erschöpft zu Boden krachten.

Ehrungen

Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee zeichnete beim bunten Abend der Narrengilde Hägelisaier in Gaienhofen die Präsidentin Corinna Blondzik-Burgo und Elferrätin Stefanie Hirt mit dem Goldenen Verdienstorden für mindestens 15-jährige leitende Tätigkeiten und 20-jährige Mitgliedschaft aus. Erwin Bohner, Pirmin Bruttel, Alois Weiss und Horst Köpfler erhielten die silberne Ehrennadel. Die Laudatio auf die Geehrten hielt Landvogt Manfred Knopf.