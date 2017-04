Gaienhofen Diebe brechen in Horn in ein Bootslager ein

Diebe brechen in Horn in ein Bootslager ein

Täter sollen drei neuwertige Außenbordmotoren entwendet haben

Drei neuwertige Außenborder der Marke Honda mit 60 und 100 PS und im Gesamtwert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag beim Einbruch in eine Bootshalle in der Weiler Straße im Gaienhofener Ortsteil Horn erbeutet. Nach Polizeiangaben hätten die Einbrecher zunächst einen Zaun auf der Ostseite des Geländes aufgeschnitten und seien anschließend gewaltsam in die Bootshalle eingedrungen. Von dort sollen sie die Außenbordmotoren von drei Booten entwendet haben. Die Polizei bittet Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 22.50 und 3 Uhr Verdächtiges bei dem Bootscenter beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Außenborder geben können, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen unter Telefon (0 77 35) 97 10 0 in Verbindung zu setzen.