Moos Chor reagiert flexibel auf fehlende Stimmen

Der Zusammenschluss der Männerchöre aus Moos und Horn hat die musikalische Qualität gefestigt. Doch erfordert der steigende Altersdurchschnitt Anpassungen beim Repertoire und dessen stimmlicher Ausarbeitung.

Die Sänger der Männer-Chor-Gemeinschaft Moos-Horn blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Nach dem Zusammenschluss des Männerchors Horn mit dem Liederkranz Moos hat sich die musikalische Qualität der beiden Chöre gefestigt und konnte durch das kluge Dirigat von Chorleiter Jochen Meiers ein ansprechendes stimmliches Niveau mit schönem Liedgut behalten.

Bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus in Moos wurden die Regularien zügig erledigt. Den Berichten der Vorsitzenden Anton Breyer und Siegfried Walker sowie der Schriftführer und Kassierer war nur Positives zu entnehmen. Im vergangenen Jahr war der Chor bei vier kirchlichen Anlässen vertreten, außerdem trat die Chorgemeinschaft beim Volkstrauertag und beim Altennachmittag in Moos öffentlich auf. Weitere gesangliche und gesellige Aktivitäten waren die jährliche gemeinsame Sommerprobe mit dem befreundeten Chor aus Steckborn in der Schweiz sowie eine Schifffahrt zusammen mit den Mitgliedern des Vereins Europäischer Freundschaft anlässlich des französischen Nationalfeiertages.

Chorleiter Jochen Meiers richtete an die Sänger ermutigende Worte und unterstrich in seinem Bericht das erfreuliche Miteinander, das trotz des steigenden Altersdurchschnitts der Sänger den Chor lebendig hält. Man spüre den gemeinsamen Wunsch miteinander zu singen. Wo die Besetzung in den einzelnen Stimmen manchmal nicht ausreicht, werde man dies mit neuem Repertoire und dreistimmigen Chorsätzen ausgleichen und die Möglichkeiten zu öffentlichen Auftritten neu erarbeiten.

Vorsitzender Anton Breyer dankte dem Dirigenten für seine Arbeit und den spürbaren ideellen Einsatz, mit dem er die Sänger zu motivieren wisse. Sein Dank galt auch der katholischen Pfarrgemeinde für die Überlassung des Johanneshauses als Probelokal und für die finanzielle Unterstützung. Ebenso dankte Breyer der politischen Gemeinde für die finanzielle Zuwendung.

In Vertretung von Bürgermeister Peter Kessler (Moos) leitete Gemeinderat Albin Lang die Entlastung der Vorstände. Diese erfolgte für den gesamten Vorstand einstimmig. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandsmitglieder des Männergesangvereins Liederkranz Moos und der Männer-Chor-Gemeinschaft Moos-Horn wurden alle bisherigen Mitglieder in ihren Ämtern wiedergewählt, an ihrer Spitze Vorsitzender Anton Breyer und sein Stellvertreter Siegfried Walker. Albin Lang gratulierte den Gewählten, dankte ihnen für ihr Engagement im Verein und lobte die Bereitschaft jedes Einzelnen, in einem Ehrenamt tätig zu sein.

Dan an treue Mitglieder

Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft im Männerchor Horn wurde Bernd Schwarz vom Badischen Chorverband ausgezeichnet. Vorsitzender Anton Breyer gratulierte Bernd Schwarz und überreichte ihm die silberne Ehrennadel. Ebenso gratulierte Pfarrer Stefan Hutterer und überreichte eine Ehrennadel und eine prächtige Urkunde des katholischen Cäcilienverbandes für die 25 Jahre Mitgliedschaft im Männerchor – der seit seinem Bestehen zugleich auch der Kirchenchor von Horn ist. Dem Sänger Jochen Schoppe gratulierte Anton Breyer für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft.