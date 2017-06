Gaienhofen Bürgermeister als Nazi bezeichnet: Beleidigung führt zu Geldstrafe

Beim Neujahresempfang hat ein Bürger den Gaienhofener Bürgermeister beleidigt. Er nannte ihn einen Nazi. Nun müssen der Angeklagte und sein Bruder, der sich an dieser Auseinandersetzung ebenfalls beteiligt hatte, eine Geldstrafe zahlen.

Auch als Person des öffentlichen Lebens muss man sich nicht alles gefallen lassen. Gaien­hofens Bürgermeister Uwe Eisch hat genau aus diesem Grund Anfang des Jahres eine Anzeige wegen Beleidigung gegen einen seiner Bürger gestellt, die jetzt vor dem Amtsgericht Radolfzell verhandelt wurde. Der Gegenspieler ist beileibe kein Unbekannter. Seit neun Jahren kommt es zwischen einem Gaienhofener und Uwe Eisch immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen, die auf ein Falschparken des Angeklagten zurückgehen. Im Jahr 2008 wurde er vom Radolfzeller Amtsgericht (siehe unten) zu einer Strafe von 35 Euro wegen unerlaubten Parkens auf einem Behindertenparkplatz vor dem Rathaus verurteilt. Die Sache ist offenbar bis heute nicht abgeschlossen. Denn beim jüngsten Neujahrsempfang der Gemeinde Gaienhofen in der Hörihalle am 17. Januar kam es zu einer Beleidigung durch den Bruder des damaligen Angeklagten sowie weitere durch den damaligen Angeklagten selbst. Die Anklage der Staatsanwaltschaft bezichtigte den einen Bruder einer Beleidigung des Bürgermeisters Uwe Eisch und den anderen der Beleidigung mehrerer Gemeindebediensteter während des Neujahresempfangs. Dabei soll der Erstgenannte während der persönlichen Begrüßung der Veranstaltungsgäste Uwe Eisch entgegnet haben: „Sie sind ein Nazi.“

Daraufhin sprach der Bürgermeister kraft seines Hausrechts ein unverzügliches Hausverbot für ihn aus, dem dieser umgehend nachkam. Auch aus dem Vorwurf machte der Angeklagte in der Verhandlung keinen Hehl. „Das habe ich so gesagt“, erklärte er unumwunden. Weitaus sperriger verhielt sich der erste Angeklagte bei den Angaben zu seiner Person gegenüber dem Gericht: „Das tut gar nichts zur Sache. Wir wollen hier nur über die Machenschaften von Herrn Eisch reden“, sagte er. Ähnlich verhielt sich sein Bruder. Zudem ließ er die Vorwürfe gegen sich nicht gelten. Er habe lediglich gegenüber seiner Frau geäußert, dass bereits sein Vater „vergeblich gegen die Nazis gekämpft“ habe und er dies weiterhin machen müsse. Der zweite Angeklagte begründete diese Äußerungen damit, dass ihn aus seiner Sicht die Gemeindebediensteten in eine Sippenhaft genommen hätten. Ihm und seiner Frau sei der Eintritt zur Veranstaltung nämlich von vornherein untersagt worden. Das basierte nach Auskunft der Zeugen auf dem Vorfall mit dem ersten Angeklagten. Uwe Eisch erklärte dazu im Zeugenstand, dass er ein solches Hausverbot gar nicht ausgesprochen habe.

Für die Staatsanwaltschaft gab es grundsätzlich keinen Zweifel an der Richtigkeit der Vorwürfe gegen die Brüder. Und auch der Richter folgte letztlich dieser Ansicht. Er verurteilte den zweiten Angeklagten zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen á 30 Euro und den ersten zu 40 Tagessätzen. Gleichzeitig riet er den beiden Angeklagten möglichst rasch einen Schlussstrich in der alten Angelegenheit zu ziehen, die offensichtlich auch neun Jahre später noch zu deutlichen Gefühlsausbrüchen bei den Brüdern führt. Die ihrerseits ließen schon im Gerichtssaal erkennen, dass sie sich nach wie vor im Recht sehen und dem Bürgermeister weiterhin Vorwürfe hinsichtlich seiner Amtsführung machen. „Jetzt muss mal der Eisch dran. Er geht wieder leer aus“, äußerte der zweite Angeklagte nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Und auch nach dem Urteil herrschte keine demütige Ruhe: „Herr Richter, Sie haben das falsche Schwein geschlachtet“, sagte er.

Die Vorgeschichte

Hintergrund des aktuellen Verfahrens ist die Auseinandersetzung der Familie der Angeklagten mit Bürgermeister Eisch. Den Anfang nahm sie 2008, als einer der Brüder vom Amtsgericht Radolfzell zu einer Geldbuße von 35 Euro verurteilt wurde, weil er unerlaubterweise auf dem Behindertenparkplatz vor dem Rathaus Gaienhofen geparkt hatte. Er warf der Gemeinde im Gegenzug vor, dass der Parkplatz nicht unmissverständlich gekennzeichnet sei. Später wurde sein Bruder mehrfach wegen Störung der Gemeinderatssitzung verwiesen. Dort hatte er die Amtsführung des Bürgermeisters Uwe Eisch unter anderem mit Zuständen von 1933 verglichen. (ja)