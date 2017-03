Gaienhofen Bettina Rave spielt mit dem Reiz der Zeichensysteme

Die auch auf der Höri aufgewachsene und heute in Berlin lebende Künstlerin Bettina Rave zeigt im Hesse-Museum Gaienhofen Arbeiten, deren Faszination sich mitunter erst auf den zweiten Blick erschließt.

„Anton Berta Cäsar“ – so lautet der Titel einer Ausstellung im Hesse-Museum Gaienhofen. Er vermittelt bei den meisten Besuchern sofort Assoziationen an das Buchstabier-, Telefon- oder Morsealphabet. Der von Bettina Rave wohl mit Augenzwinkern gewählte Anfang der Buchstabiertafel als Ausstellungstitel verweist jedoch bereits auf die komplexen Verflechtungen ihrer Bilder und Objekte, die sich mit Codes, Notationen und anderen Zeichensytemen beschäftigen.

Die Eröffnung der Ausstellung fand im Beisein der Künstlerin Bettina Rave statt. Museumsleiterin Ute Hübner stellte in einer informativen Einführung Leben und Werk Bettina Raves vor. Aufgewachsen ist die Künstlerin mit deutschen und schweizerischen Wurzeln in Baden-Baden und zeitweise am Bodensee, hier auf der Halbinsel Höri. Ihre Ausbildung absolvierte sie an verschiedenen Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland. Seit Beginn der 80er Jahre lebt sie in Berlin, ist aber noch immer – und nicht nur aufgrund von Ausstellungen – der hiesigen Region und speziell der Höri verbunden.

Die Ausstellung zeigt einen konzeptionell ausgerichteten Teilaspekt im Werk von Bettina Rave, der aber über die gesamte Dauer ihres künstlerischen Schaffens immer wieder von Bedeutung ist. Es sind Arbeiten im Grenzgebiet zwischen Bildender Kunst und Sprache, Schrift und Bild, die zu ganz eigentümlichen Symbiosen von Sprachräumen und Bildräumen führen. Die Künstlerin ist jeweils frei von ideologischen Ansprüchen und Überhöhungen. Sie hat die Fähigkeit, Erinnerungs- und Denkprozesse in Gang zu setzen. Wenn der Besucher anfangs etwas ratlos vor den einzelnen Objekten verharrt, wird er später bemerken, dass die Bilder Wirkung zeigen. Dann sollte sich die anregende Faszination im Werk von Bettina Rave bei einem zweiten Rundgang erschließen.

von Bettina Rave ist bis zum 14. April im Hesse-Museum Gaienhofen zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr