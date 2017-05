Gaienhofen Anton Breyer: "Private Freundschaften sind der Kern der Völkerverständigung"

Partnerschaftstreffen in Gaienhofen steht im Zeichen problematischer Umwälzungen auf dem Kontinent.

Weniger offizielle Reden, dafür mehr Spiele und die Geselligkeit pflegen. Im Strandbad von Horn feierten erstmals Bürger aus Gaienhofen und der französischen Gemeinde Saint-Georges-de-Didonne ihre Partnerschaft mit Spielen ohne Grenzen und bei einem Essen unter freiem Himmel. An Christi Himmelfahrt reisten für vier Tage mehr als 80 Franzosen aus der Partnergemeinde an. Die ungarische Partnergemeinde Balatonfoltvár hatte vier Wochen vor dem Treffen abgesagt. Seit der Regierung Orban und dem Wechsel der Ansprechpartner in der ungarischen Partnergemeinde sei das Verhältnis etwas distanzierter geworden, beobachtete der Vorsitzende des Vereins europäischer Freundschaft Gaienhofen, Anton Breyer. 120 Bürger beider Gemeinden eröffneten ihre Jumelage mit einem gemeinsamen Frühstück in der Höri-Halle.

Anton Breyer erinnert sich gerne: Bei der Gründung der Partnerschaft vor 34 Jahren kamen Totengräber, Apotheker, Handwerker, Hoteliers, Ärzte und Hausfrauen zusammen. Die gemischte Struktur habe sich bis heute erhalten, erzählt Breyer: Die Freundschaft nach Frankreich stehe nicht nur auf dem Papier, sondern werde von den Bürgern richtig gelebt. Und bei 34 Jahre andauernden Partnerschaften erlebe man alle familiären Höhen und Tiefen mit. Angesichts der Europa-Debatten und des Brexits sei die Pflege der Verständigung besonders wichtig. Anton Beyer zeigt sich realistisch: Europa könne nur durch private Freundschaften bestehen bleiben. Für ihn bedeuten sie den Kern der Völkerverständigung. Derweil begegnen sich Bürger beider Gemeinden in der dritten Generation.

Am Freitag fuhren die Freunde zu einem Tagesausflug nach Meßkirch auf die Klosterbaustelle Campus Galli. Die Franzosen seien sehr an historischen Veranstaltungen interessiert, erklärt Breyer. Am heutigen Samstag gibt es ab 10 Uhr vor dem Böhler Höri-Markt einen internationalen Spezialitätenmarkt, unter anderem mit fangfrischen Austern aus dem Atlantik, und am Nachmittag einen Segelausflug. Am Sonntag um 8 Uhr verabschieden sich die Gäste in der Höri-Halle.

