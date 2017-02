Gaienhofen Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer wurde von der Polizei mit Alkohol im Blut erwischt. Dabei hätte der Mann gar nicht fahren dürfen: Er besitzt keinen gültigen Führerschein – wegen Alkohol am Steuer.

Ohne gültige Fahrerlaubnis und alkoholisiert war ein Autofahrer unterwegs, den eine Streife am Montag, gegen 22.45 Uhr, in der Hauptstraße kontrollierte. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund 0,6 Promille, weshalb er entsprechend angezeigt wird, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle erklärte der Mann zunächst, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Die Überprüfung in den polizeilichen Datensystemen ergab jedoch, dass dem Autofahrer wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen und nicht wiedererteilt worden war. Dem Autofahrer wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und vorsorglich die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Ihn erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.