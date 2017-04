Gaienhofen Alfred Heizmann ist auch in der Kritik immer Mitmensch

Der Mundartautor und Büttenredner Alfred Heizmann macht die MS Seestern zu einer schwimmenden Kleinkunstbühne auf dem Untersee.

Alfred Heizmann ist kein Kabarettist. Doch sein köstlicher Humor als Büttenredner der Konzil-Fernsehfasnacht hat ihn weit über den Landkreis hinaus bekannt gemacht. Der Reichenauer Mundartautor verwandelte das Motorschiff Seestern zu einer launig schwimmenden Kleinkunstbühne und unterhielt die Ausflugsgäste mehrere Stunden lang mit herzstärkenden Anekdoten, kurzweiligen Humoresken und regionalen Histörchen.

Der Vielschreiber Alfred Heizmann ist ein Morgenmensch. Er steht früh auf und beginnt zu formulieren. Für den Südwestrundfunk schreibt Alfred Heizmann ganzjährig satirische Texte. Der Reichenauer Pensionist hat Lust am Wort und zeigt seine Freude an wohlformulierten Sätzen. Neben Humoresken flossen zwei Bücher aus seiner Feder. Mit ihnen ist er landesweit auf Mundart-Abenden unterwegs. Viele seiner Texte werden im Radio gesendet. Er beleuchtet in ihnen einen Alltag zwischen Idylle und Detonation, so seine Selbstbeschreibung. Heizmann mag die Menschen. Er beobachtet was passiert und hört zu, was sie zu erzählen haben. Derzeit fesseln ihn Veganer, Fruktarier und glutenfreie Wintermäntel. Bereitet der Humorist eine Büttenrede vor, so dampft er zwei Drittel seiner Manuskripte ein, bis sie auf das Wichtigste komprimiert und pointiert sind.

Als Religionspädagoge hat Heizmann ein besonders ausgewogenes Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Der Christ ist kein Missionar. Das Prinzip der Menschenliebe erlaubt es ihm jedoch, dem Gegenüber offen zu begegnen. Bloßstellungen und Verletzungen sind ihm fremd. Seine humorvolle Kritik ermöglicht ihm die Menschen weiterhin in den Arm zu nehmen. Alfred Heizmann bemüht sich um einen fairen Umgang und begreift sich im christlichen Sinn als ein von Gott Geliebter. Im Rahmen seiner Möglichkeiten erfasst er so den Anderen – auch in seiner Kritik: Mit einem Wohlwollen habe man mehr vom Leben, gibt der Pädagoge eine seiner Künste lächelnd preis.

