Gaienhofen Abiturienten starten in einen neuen Lebensabschnitt

An der Schloss-Schule in Gaienhofen wurden 81 Abiturienten verabschiedet. Bei der Zeugnisübergabe zogen die Schüler einen positiven Schlussstrich unter acht Jahre Schule.

„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt.“ Mit den Worten der Popgruppe Silbermond eröffnete der Schulpfarrer der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, Ulrich Brates, die gottesdienstliche Feier in der Melanchthonkirche, in der traditionell die Übergabe der Zeugnisse für die 81 Abiturienten des allgemeinbildenden und des Wirtschaftsgymnasiums stattfand. Bleiben habe etwas mit Treue zu tun und damit, das Erworbene, das zur Haltung werde festzuhalten, um daraus eine Zukunft zu bauen. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. „Wichtige Entscheidungen werden auf dem Boden des Bleibenden getroffen, eure Haltung wird Teil eurer Identität“, fasste Brates die Botschaft zusammen, die er den Abiturienten mitgab.

Die Schüler, vertreten durch Sarah Weisz und Julian-Bjarne Wiese, hatten einen anderen Ansatzpunkt, ihren Rückblick auf acht Jahre Gaienhofen zu gestalten: In liebevoll stichelnden Bildern des Schlosslebens zeigten sie auf, dass zum Prinz(essin) sein mehr dazu gehöre, als „nur" in einem Schloss residiert zu haben und nun die Krone des Abiturs aufgesetzt zu bekommen. „Acht Jahre Schloss und noch immer kein(e) Prinz(essin)“ lautete das Abimotto des Jahrgangs.

Dabei karikierten die beiden Redner in ihren Worten den historischen „Palast“ mit all den Neuerungen der letzten Bauphase über „Schlosspantoffeln“, (Zug)brücke und „königliche Gärten“ und bewiesen sich als junge Bürger, die neue Entwicklungen kritisch reflektieren, aber insgesamt einen differenziert positiven Schlussstrich unter ihre schulische Karriere ziehen können: „Schließlich war es das Gesamtpaket Schloss Gaienhofen, das uns durch Höhen und Tiefen führte, uns gegen Ende an unsere Grenzen brachte, aber auch für schöne Freistunden am See sorgte.“

Schulleiter Dieter Toder führte diesen Gedanken des „Noch-nicht-Seins“ in seiner Ansprache fort und gab über verschiedene Perspektiven einem technisch geprägten Zukunftsbegriff ein Gesicht, der sich rückblickend auf historische Vorstellungen relativiert. Toder setzte vielmehr Einstellungen in den Mittelpunkt: „Mir geht es eher um die Haltung dahinter, darum, wie ihr eure Zukunft gestalten wollt. Woher ihr, trotz aller Katastrophenmeldungen, so etwas wie Zuversicht, Zutrauen, Zukunft bekommen könnt“. Doch auch diese Einstellungen stellen sich, so lautet die Botschaft an die jungen Menschen, nicht von selbst ein, sondern nur dadurch, dass sie ihre Welt als Herausforderung sähen und als Hoffnungsträger handelten: „Prüfend mit dem Vorgefundenen umzugehen, mit dem, was geworden ist, es dann verändern, wenn ihr es für notwendig erachtet, damit das, was sein wird, eure Handschrift trägt und eure Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen darstellt. Es macht sich nicht von alleine, es bedarf eures Engagements, wie hier in der Vergangenheit, so draußen in der Zukunft“, schloss Toder seinen Appell an die Abiturienten in Anlehnung an den des ehemaligen französischen Widerstandskämpfers Stephan Hessel: Indignez-vous! Also empört euch!

Graciela Wiegand als Elternvertreterin drückte „an diesem Tag der Freude und der Dankbarkeit“ ihren Respekt gegenüber den Lehrkräften aus, die so vielen Persönlichkeiten Impulse für ein selbstbestimmtes Leben vermitteln konnten. Bevor die Festgesellschaft zum Empfang des Ehemaligenvereins auf die Seeterrasse geladen war, lud der Vorsitzende, David Böhm, die – mit dieser Stunde ehemaligen – Schüler ein, Teil des Netzwerks zu werden, das sich als lebenslange Gemeinschaft über mittlerweile viele Länder erstreckt.

Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier von den Abiturienten selbst, die als Klarinettenquartett oder Flötenduo und als Gesangsensemble den feierlichen Rahmen steckten, der in „You raise me up“ (gesungen von Lisa Stark) die Empfindungen der Schüler und der Eltern auf den Punkt brachte und nicht passender sein könnte für die Abiturfeier einer christlichen Schule: „I am strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be.“

Die Schloss-Schule

Die Evangelische Schule schloss Gaienhofen bietet inzwischen am Schulstandort in der Ortsmitte Gaienhofens ein Allgemeinbildendes Gymnasium, ein Wirtschaftsgymnasium und eine Realschule an. Alle Schulzweige sind staatlich anerkannt. Ab dem Schuljahr 2017/18 kann das Allgemeinbildende Abitur auch über ein dreijähriges Aufbaugymnasium erreicht werden. Als Privatschule in der Trägerschaft der Schulstiftung der evangelischen Landeskirche Baden erhebt die Schule monatliche Elternbeiträge. Informationen zur Schule und allen Angeboten im Internet: www.schloss-gaienhofen.de