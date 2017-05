Gaienhofen 18-jähriger Betrunkener flüchtet vor Polizei und stürzt von Roller

Die kuriose Aktion eines Betrunkenen in Gaienhofen hat am späten Donnerstagabend die Polizei auf Trab gehalten.

Eine Streife stieß am Ortsausgang in Richtung Hemmenhofen im Rahmen einer Fahndung nach einer gemeldeten Auseinandersetzung vor einer Gaststätte auf eine Gruppe, die ein Rollerfahrer ohne Helm ganz langsam begleitete. Als die Personen das Polizeiauto sahen, flüchteten sie, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Ein 18-Jähriger sprang auf den Roller, dessen Fahrer beschleunigte, stürzte rücklinks herunter und fiel gegen die Fahrertür des stehenden Streifenwagens. Anschließend versuchte der junge Mann, der mehr als zwei Promille intus hatte, zu flüchten. Er entkam den Polizisten allerdings nicht. "Die Ermittlungen zu dem am Unfall beteiligten und geflüchteten Rollerfahrer sind aufgenommen", so die Polizei.