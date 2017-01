Engen Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Schwerverletzte und zweifacher Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, 31. Januar, gegen 6.30 Uhr, auf der B491, kurz vor der Talmühle ereignet hat.

In einer langgezogenen Linkskurve geriet der aus Richtung Engen kommende Audi eines 43-Jährigen, vermutlich aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen den entgegenkommenden VW-Polo einer 29-Jährigen.



Beide Fahrzeuge landeten nach dem Aufprall in einem ungefähr zwei Meter tiefer liegenden Acker und kamen dort zum Stillstand. Nach Auskunft der Polizei mussten die Fahrzeuginsassen vom Notarzt an der Unfallstelle versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen dürfte Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße zeitweise gesperrt werden.