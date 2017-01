Engen Zusammenprall nach Überholmanöver

Schaden von jeweils rund 3000 Euro ist am Sonntag, 29. Januar, gegen 15.30 Uhr, bei einem Unfall auf der B491 entstanden. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge.

Der Fahrer eines von der Talmühle kommenden VW setzte in Richtung Engen zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dies dürfte der Fahrer eines vorausfahrenden BMW nicht bemerkt haben. Nach Angaben der Polizei setzte auch er zum Überholen an und prallte dabei gegen den VW. Durch den Zusammenstoß wurde der VW in ein angrenzendes Feld abgedrängt. Er konnte anschließend jedoch wieder auf die Fahrbahn gesteuert werden. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt.