Engen Wie PET-'Flaschen zu Wasserraketen werden

Ein Kurs im Engener Ferienprogramm offenbart neue Verwendungsmöglichkeiten für Kunststoff-Flaschen: Wasserraketen und Windspiele.

Wer denkt bei PET-Plastikflaschen schon an Flügel oder gar Raketen? Ein seltsames Gebilde zieht in der Werkstatt der Hewenschule in Engen den Blick auf sich: Aus einer dünnen Holzplatte, die auf zwei Kanthölzer genagelt wurde, ragt aus einem Loch in der Mitte das Wasserhahn-Anschlussteil eines Gartenschlauchs. "Das ist die Abschussrampe", erklärt Lea, eine Teilnehmerin am Ferienprogramm. Das Spritzteil sitzt auf dem Hals einer PET-Flasche, an der seitlich drei Flügel aus stabilem Material angeklebt sind.

"Wir bauen eine Wasserrakete", war das Motto im Ferienprogramm mit Bernhard Willmann-Bopele von der Mobilen Jugendagentur des Landratsamtes Konstanz. Mit Wasser und Luft unter Druck gesetzt, können die PET-Flaschen bis zu 100 Meter hoch fliegen. "Der Flaschenhals muss gut abgedichtet werden", erklärt der Arbeitstherapeut. "Für den Flug brauchen die Flaschen allerdings natürlich auch Flügel, ohne geht es nicht", so Bernhard Willmann-Bopele. "Hier musst du noch was abschaben" oder "Die Flügel müssen fest an der Flasche sitzen", waren Ratschläge des Arbeitstherapeuten von der Mobilen Jugendagentur an die teilnehmenden Mädchen und Jungen beim Ferienprogramm.

Im Anschluss folgte vor dem Gebäude ein Versuch mit dem selbst hergestellten Gebilde. Teilnehmer Matteo war gespannt, wie hoch die Flasche wirklich fliegen würde: "Die fliegt bestimmt 100 Meter hoch", war er zuversichtlich. Ein zischender "Puff" und die Rakete schoss tatsächlich in die Höhe. Aber nach zirka 25 Metern sauste sie auf das Hausdach herunter. Mehr Glück hatten die Teilnehmer mit den von ihnen hergestellten Windspielen. Die fantasievollen Konstruktionen aus Flaschen drehten beständig ihre Flügel im Wind.