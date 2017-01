Engen Wie Firmengründer Stefan Zink ins kalte Wasser sprang

Start up: Die Zink GmbH in Welschingen musste in ihren ersten fünf Jahren viele Hürden überspringen. Die Suche nach passenden Büroräumen und geeignetem Personal erwies sich als schwierig.

Ihren fünften Geburtstag konnte die Zink GmbH (Zink Operative Software) in Welschingen im Dezember feiern. Damit hat das Software-Unternehmen seine Startphase überstanden und blickt auf bewegte Gründungsjahre zurück.

Stefan Zink hatte seine Liebe zur Software bereits als junger Mensch entdeckt, als er mit seinem Commodore C64 die ersten Computererfahrungen sammeln konnte. In seinem Angestelltenverhältnis hatte er die Gelegenheit, als EDV-Administrator seine Erfahrungen in einem Betrieb mit 120 Mitarbeitern einzubringen und bildete sich berufsbegleitend zum EDV-Fachmann fort, indem er den sogenannten Computer-Führerschein absolvierte. Bei der Fortbildung wurden auch Grundlagen der Programmierung vermittelt und Zink fand schnell großen Spaß an der Software-Entwicklung. So beschäftigte er sich bereits im Frühjahr 2011 mit dem Gedanken, sich mit der Programmierung selbstständig zu machen.

Ehefrau steht unterstützend zur Seite

Da Zink selbst aus dem Handwerk kommt und die Probleme der Betriebsführung vieler Handwerksunternehmen kennt, plante und entwickelte er ein Software-Paket, das es Handwerksunternehmen ermöglicht, den kompletten Ablauf eines Handwerksbetriebs mit der Software abzubilden und zu steuern. „Als ich meiner Frau davon erzählte, dass ich mich selbstständig machen will, hat sie nicht gezögert und sofort gesagt, dass sie mich dabei unterstützen werde“. erzählt Stefan Zink aus dieser Vorbereitungszeit.

Das Geschäfts-Konzept sah vor, dass ein Freund die Kontakte zu den Betrieben aufbaue und die Türen öffne. Zink sollte dann nur noch die Handwerksbetriebe bei Präsentationen von den Vorteilen seiner Software überzeugen. Doch bereits vor der Gründung am 2. Dezember 2011 erkrankte der Freund und das Vertriebskonzept aus dem Business-Plan löste sich in Wohlgefallen auf.

So gründete Zink seine Firma ins Ungewisse und erlebte eine unsichere Vorweihnachtszeit. Zuerst dachte er, er könne das Unternehmen aus seinen Privaträumen führen. Doch die Situation war ungünstig. Der Sohn war noch ein Baby und die Halbtageskraft, die von Beginn an mitarbeitete, musste durch die Privaträume der Familie, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. So wurde schnell klar, dass dies kein tragfähiger Zustand war. Zink machte sich auf die Suche nach Büroräumen, die er schon Mitte Dezember über den Kontakt zu Engens Wirtschaftsförderer Peter Freisleben im Innovationszentrum Engen (IZE) in Welschingen fand. „Das IZE war ein Glücksfall für uns, weil wir hier klein anfangen und sehr flexibel wachsen konnten“, so Zink.

„Ohne den Einsatz unserer Mitarbeiter würde es uns nicht geben“

Bald darauf folgte der erste Kunde und das junge Unternehmen nahm eine positive Entwicklung. „Um die Liquidität und den langfristigen Bestand des Unternehmens zu sichern, mussten wir im Jahr 2013 die Rechtsform zur GmbH ändern“, erzählt Zink. „Johannes Baier, der mit seinem Unternehmen bis dahin einer unserer wichtigsten Kunden war, ist zeitgleich als Gesellschafter ins Unternehmen eingestiegen, weil er an unser Produkt glaubt und dazu beitragen wollte, dass wir weiterarbeiten können.“

Heute arbeiten 16 Mitarbeiter im Unternehmen. Doch Fachkräften zu finden sei nicht leicht, beklagt Zink. Zumal die nahe gelegene Schweiz mit höheren Löhnen eine große Konkurrenz darstelle. Gesucht würden vor allem Datenbankentwickler, Anwendungsentwickler und Fachinformatiker. „Über den Preis können wir den Wettbewerb um gute Fachkräfte mit der Schweiz nicht gewinnen“, so Zink. „Wir müssen mit anderen Qualitäten bei den Kandidaten punkten.“ Zink setzt dabei auf ein sehr persönliches Team, hohe Flexibilität und einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Eigenverantwortung. „Ohne den Einsatz unserer Mitarbeiter würde es uns nicht geben.“

Auf der Suche nach Nachwuchs bildet das junge Unternehmen aber auch selber aus und bietet Quereinsteigern mit Programmiererfahrung eine Chance.

Dass sich das Familienleben eines Selbstständigen von vielen anderen unterscheidet, macht Zink deutlich, wenn er auf das Thema Urlaub angesprochen wird. „Urlaub findet statt, wenn ich sonntags zuhause bin“, so Zink. Seit nunmehr über fünf Jahren habe es keinen richtigen Urlaub mehr gegeben. „Man ist schon froh, wenn es ein verlängertes Wochenende für die Familie gibt“, damit zeigt Zink auf, dass Unternehmenserfolg für einen Existenzgründer kein Selbstläufer ist.



Das Unternehmen

„Wie viel Zeit verlieren Betriebe jeden Tag mit dem Suchen?“, fragt Stefan Zink, Geschäftsführer der Zink GmbH in Engen-Welschingen. Die meisten Informationen lägen in den Unternehmen vor. Sie seien jedoch nicht verfügbar. Hier setzen die Software-Lösungen von Zink Software an, indem die Strukturen und Arbeitsabläufe von Handwerksbetrieben im modular aufgebauten System MMC (Manage My Company) abgebildet und gesteuert werden können. Aufbauend auf einer Datenbank für die Auftrags- und Dokumentenverwaltung bietet die Software Module für Zeiterfassung, Montageplanung, Lagerverwaltung und Produktionskontrolle. Momentan entwickelt das Unternehmen auch eine Handy-App zur Software. Handwerksunternehmen können die Softwarelösung inklusive der Geräte sowie einer intensiven Schulung ab einer Summe von rund 6000 Euro erwerben.