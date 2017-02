Mitte Februar findet die Anmeldewoche für Kindergärten, Tagesstätte, Krippen und Hort für das Kindergartenjahr 2017/2018 statt.

Im Blick auf das neue Kindergartenjahr im September beginnen die Planungen des aktuellen Bedarfs. Damit die Träger die Belegung der Kinderbetreuungseinrichtungen frühzeitig planen können, muss vorab der Bedarf ermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Engener Stadtverwaltung. Eltern, die eine Kinderbetreuung benötigen, sollten ihre Kinder verbindlich anmelden.

Die Stadtverwaltung kündigt eine gemeinsame Anmeldeaktion an: Anmeldewoche ist vom 13. bis 22. Februar in allen Engener Kinderbetreuungseinrichtungen. Doppelanmeldungen sollten vermieden werden. Sobald die Anmeldungen eingegangen sind, können die Kindergartengruppen eingeteilt und der Bedarf ermittelt werden. Dabei könne nicht garantiert werden, dass alle Kinder in der Einrichtung aufgenommen werden, in der sie angemeldet wurden. „Die Kindergartenträger werden jedoch versuchen, dies zu ermöglichen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Hort für Grundschulkinder im Kinderhaus Glockenziel bietet täglich eine Betreuung von 7 Uhr bis Unterrichtsbeginn und von 12-17 Uhr mit Mittagessen. Während der Schulferien können Kinder auch ganztags in den Hort gebracht werden. Das Platzangebot für den Grundschulhort ist begrenzt und richtet sich nach der Belegung der Ganztagesplätze. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als freie Hortplätze vorhanden sind, werden die zur Verfügung stehenden Plätze laut Mitteilung nach sozialen Kriterien vergeben.

Kinder, die für den Besuch der Ganztagsschule angemeldet sind, können nicht gleichzeitig den Hort für Grundschulkinder besuchen. Wichtig sei, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kinderbetreuungseinrichtung nur sichergestellt werden könne, wenn die Anmeldungen in der Anmeldewoche getätigt werden. Nachträglich eingereichte Anmeldungen können unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden, was zu einem späteren Aufnahmezeitpunkt als dem gewünschten führen kann.

Martina Berner,Telefon (0 77 33) 502 217 und Heike Kunle,Telefon (0 77 33) 502 248