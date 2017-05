Engen Welschinger Feuerwehr hat noch Großes vor

Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen sollen mit Spektakel-Wochenende im Juni Höhepunkt finden

Schon seit über 150 Jahren wachen wackere und engagierte Bürger in Welschingen über die Sicherheit ihres Dorfes und ihrer Mitbürger. Auf aktuell 150 Jahre Bestehen kann die Freiwillige Feuerwehr Welschingen in diesem Jahr zurückblicken und tat dies mit einer feierlichen Fahrzeugweihe und einem Festakt. Der Höhepunkt findet am 24. und 25. Juni mit einem festlichen Wochenende statt. Dabei kommt es zu Gaudi-Wettkämpfen und einem landesweiten Wettbewerb mit historischen Spritzen. Beim Festakt ließ Kommandant Markus Ziegler die Chronik der Welschinger Feuerwehr Revue passieren: "Es ist aufgeschrieben, dass im 14. und 15. Jahrhundert das Dorf zweimal fast vollständig abbrannte", so der Kommandant. "Der Chronist schreibt, dass "durch den Dorfbrand das Unglück, der Jammer und die Not, in die die Brandgeschädigten ohne Obdach und Habe gekommen sind, grenzenlos ist."

Die Geschichte des Feuerlöschwesens, auch in Welschingen, dürfte wohl dann im 17. Jahrhundert beginnen. Als erste schriftliche Urkunde dazu kann die folgende Überlieferung dienen: "Am 23. Juni 1792 bat die Gemeinde Welschingen die fürstliche Regierung, 20 Eichen im Ertenhag schlagen und verkaufen zu dürfen, um dafür eine neue Feuerlöschspritze zu erwerben." Diesen Auszug hatte auch Festredner Kreisarchivar Wolfgang Kramer in seinen Recherchen gefunden. In seiner gewohnt humorvollen Rede ging er auf die Entwicklung des Feuerwehrwesens in Welschingen ein und hatte zahlreiche effektvolle Erlebnisse dabei parat: Von einer weiteren Brandkatastrophe wurde der Ort am 18. Mai 1808 heimgesucht. "Während eines heftigen Sturms brach Feuer aus und etwa fünf Stunden später waren 42 Häuser des etwa 80 Bürger zählenden Dorfes eingeäschert, so die Chronik.

Und der letzte große Dorfbrand, so ist aufgezeichnet, war im Jahre 1866. "In Welschingen und Umgebung herrschte große Trockenheit. Die Leute waren so arm, dass sie betteln mussten. Im Unterdorf brach ein Großbrand aus, der den größten Teil vernichtete. Dabei fielen alle Aufschreibungen und Bücher vom Pfarramt dem Feuer zum Opfer. Im darauf folgenden Jahr 1867 hat Bärenwirt Ferdinand Müller unter dem damaligen Bürgermeister Wilhelm Scheu die Freiwillige Feuerwehr in Welschingen gegründet. Zum Kommandanten wurde Eduard Müller und zu seinem Stellvertreter Leopold Rösch gewählt. Sie waren 16 Jahre im Amt. Nicht immer sei der Ehrgeiz der Wehrmänner groß gewesen, hatte Wolfgang Kramer erfahren können. "Aber der Wille zum aktiven Schutz der Bevölkerung hat sich erhalten und bis zum heutigen Jubiläum durchgesetzt", so sein Fazit.

"Im Laufe der vielen Jahrzehnte hat sich die Welschinger Feuerwehr zu einer engagierten und schlagkräftigen Truppe entwickelt", erklärte Bürgermeister Johannes Moser. Auffallend sei die "vorbildliche Zusammenarbeit der Wehren im Verbund von Engen und den großartigen Zusammenhalt in den eigenen Reihen. Die Aktiven und ihre Kommandanten haben sich nicht nur der Sicherheit des Dorfes verschrieben, sondern auch dem gesellschaftlichen Leben in der Gemeinschaft verpflichtet gefühlt und es mitbestimmt." Großes Lob erhielten der Kommandant und die Wehr auch von Helmut Richter vom Kreisverband und Andreas Egger, stellvertretender Kreisbrandmeister. "Wir können uns auf euch verlassen, als aktive Wehr und als Freunde im gemeinschaftlichen Feuerwehrwesen", betonten beide.

Die Ehrungen

Zwei Kameraden wurden beim Festakt von Kommandant Markus Ziegler, stellvertretend für alle Aktiven in der Wehr, besonders geehrt: "Martin Truckenbrod und Roland Messmer haben sich in überragender Weise für die Abteilungsfeuerwehr Welschingen eingesetzt", lobte Kommandant Markus Ziegler. Die engagierten Feuerwehrmänner haben sämtliche Leistungsabzeichen erworben sowie viele Gruppen als Gruppenführer bei Wettkämpfen erfolgreich zum Erwerb der Medaillen geführt. Innerhalb der Feuerwehr nehmen sie zahlreiche Aufgaben wahr. Dazu zählendas Einbringen guter Ideen bei Fahrzeugbeschaffungen, wie dem LF 10 und MTW mit Anhänger. Auch als es darum ging, die historische Spritze zu restaurieren, haben sie sich aktiv eingebracht.