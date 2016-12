Engen Weihnachtseinkauf endet teuer

In Engen sucht die Polizei Unfallflüchtigen, der einen Außenspiegel komplett zerstört haben soll und dann davon gefahren ist

Gerade einmal drei Minuten habe ein Autofahrer seinen Audi A6 mit Münchner Kennzeichen laut Polizei am Samstag, 24. Dezember, gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Engener Hegaustraße. Den Schaden bilanzieren die Ermittler dennoch auf rund 1000 Euro. Wie es im Polizeibericht, soll in diesem Zeitraum der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs komplett beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Tel. (07731) 888-0.