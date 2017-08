Engen Webcam liefert live Bewegtbilder von Engen

Mit dem Verkauf von Drucken unterstützt Franz Pfänder aus Arlen das Impulshaus in Engen. Von dort liefert jetzt eine Webcam des Vereins Touristik Engen Bewegtbilder von Stadt und Umgebung, abwechselnd in Nahaufnahme und Totaler.

Das Wetter kann vieles vermiesen, seien es eine Wanderung oder ein Stadtbummel. Besonders ärgerlich ist das für Gäste, die in der Region Hegau-Bodensee Ferien machen und beim Ankommen in Engen im Regen stehen. Davon muss man jetzt nicht mehr überrascht werden: Der Verein Touristik Engen hat auf dem Dach des Impulshauses in der Goethestraße eine Webcam installiert.

"Durch die hohe Auflösung macht die Webcam tolle Bilder, man sieht sogar, ob der Seehas Verspätung hat", ist Vorsitzender Rolf Broszio begeistert. Mit der Webcam hätten sich die Mitglieder einen lang gehegten Wunsch erfüllt, zu dem in erster Linie das Impulshaus, ein Seminar- und Gästehaus mit 16 Zimmern, dem Verein verholfen hat. Der Mast ragt knapp 30 Meter hoch über das Gelände und die Bäume hinweg.

Beim Umbau des Hauses 2016 wurden für diesen Zweck das Dach angehoben, wodurch der Bau höher wurde, und entsprechende Leerrohre verlegt. "Vom Stand der Webcam aus bietet sich ein sagenhafter Blick auf die Altstadt von Engen und in die Hegau-Landschaft", freut sich Broszio. Die Seite werde täglich im Durchschnitt 160 Mal angeklickt. Der Verein habe seine Vorstellungen und hohe Erwartungen gehabt, die von einem Anbieter in vollem Umfang erfüllt wurden. Ohne Störung oder Einbußen der Qualität könnten viele Besucher die neuesten Bewegtbilder zeitgleich live sehen. Rund 5000 Euro hat der Verein investiert, auch die Stadt Engen hat sich an den Kosten beteiligt. Vermieter von Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und Firmen mit eigener Website können sich mit der Webcam verbinden lassen. "Von hier aus hat man einen rundum Gesamtblick bis zur Rastanlage im Hegau", ist auch Sabine Seifert als Leiterin des Impulshauses begeistert. Auswärtige Besucher könnten sich im Wechsel von Nahaufnahme und Totaler wirklich ein Bild von Stadt und Umgebung machen.

Die ersten Bewohner haben die Wohn- und Arbeitsstätten im Impulshaus Engen bezogen. "Es sind junge Erwachsene, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind und hier ihren Weg ins Leben finden", erläutert Sabine Seifert. Der Verein ist eine Einrichtung der Eingliederungshilfe und auf Spenden angewiesen.

Franz Pfänder aus Arlen ist Hobbymaler aus Leidenschaft und hat schon mehrfach seine Bilder an soziale Einrichtungen gespendet. In Engens Altstadt skizzierte er markante Ansichten, die er zuhause in Tuschzeichnungen übertrug. "Engen ist ein schönes Städtchen, dort habe ich eine Schreinerlehre gemacht", erzählt der 86-Jährige. Dass er Drucke seiner Zeichnungen dem Impulshaus zur Verfügung stellt, war für ihn mehr als ein Zufall. Als er sie im Rathaus zeigen wollte, begegnete er Peter Freisleben, Wirtschaftsförderer und Vertreter der Stadt im Verein Touristik. Damit war die Idee geboren, mit dem Erlös aus dem Verkauf der Drucke das Impulshaus zu unterstützen.

Der Unterstützer

Der Verein Touristik Engen hat auf dem Dach des Impulshauses eine Webcam installiert, die von 7 bis 21 Uhr Live-Bilder sendet. Franz Pfänder stellt den Erlös aus dem Verkauf seiner DIN-A 4-Drucke von Engener Ansichten dem Impulshaus als Einrichtung für junge Erwachsene mit psychischer Erkrankung zur Verfügung. Die Drucke sind für je 15 Euro in der Rastanlage im Hegau, im Bürgerbüro, der Buchhandlung am Markt und im Impulshaus erhältlich.

Bilder der Webcam: www.impulshaus-engen.de