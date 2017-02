Engen Voller Einsatz für die Stadtbibliothek

Förderverein leistet großen Beitrag an Erfolg

Die Engener Stadtbibliothek schreibt eine Erfolgsgeschichte. Einen großen Anteil wird dem Förderverein der Einrichtung beigemessen. Bürgermeister Johannes Moser weiß den Einsatz der Vereinsmitglieder um ihre tatkräftige Vorsitzende Jutta Pfitzenmaier zu schätzen. „Hier wird klasse Arbeit geleistet. Die Stadtbibliothek stünde heute ohne das große Engagement des Fördervereins nicht so blendend da“, betont Moser. Seine Aktivitäten und die der Stadtbibliothek sorge an seinem Standort im früheren Norma-Gebäude an zentraler Stelle für eine Belebung der Altstadt. „Der Verein agiert sehr kreativ, wie bei seinen vielfältigen Veranstaltungen für Erwachsene. Außerdem sorgt er mit deren Erlösen dafür, dass der Medienbestand der Stadtbibliothek immer mehr erweitert und aktualisiert wird. Das erhöht die Attraktivität“, so Moser.

"Wir sparen nichts an, sondern geben als gemeinnütziger Verein das Geld direkt weiter an die Stadtbibliothek, meist für die Auffrischung von Medienbeständen. Und dies, obwohl die Stadt Engen die Einrichtung finanziell kräftig unterstützt", streicht Jutta Pfitzenmaier heraus. "Unsere Mitgliederzahl ist inzwischen auf über einhundert angewachsen", verrät sie. Beim großen, sehr aufwendigen jährlichen Büchermarkt im Oktober seien gut 40 Helfer tätig. "Manche machen auch spontan einige Stunden mit. Die Veranstaltung, bei der es tausende Bücher und andere Medien zu gewogenen Pfundspreisen gibt, ist unsere Haupt-Einnahmequelle", so Jutta Pfitzenmaier. "Wir bieten weitere Veranstaltungen an, wie Vorträge. Dabei versuchen wir eine große Bandbreite an Themen für verschiedene Interessensgruppen zu bedienen", erklärt sie. Im vergangenen Jahr habe eine Zusatz-Veranstaltung anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins Stadtbibliothek Engen stattgefunden.

Im Rahmen des Elternforums gab es kürzlich den Vortrag „Der Weg ins Leben – Welche Begleitung bauchen Kinder heute?“ des Kinderarztes und erfolgreichen Buchautor, Herbert Renz-Polster. Er fand eine große Resonanz. Die in Engen aufgewachsene Autorin Kerstin Schweighöfer schildert am Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr Passagen aus ihrem Buch „Hundert Jahre Leben – Welche Werte wirklich zählen“. Sie führte Gespräche mit zwölf Hundertjährigen und erfuhr oft verblüffende Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Ein Buch voller bewegender Lebensgeschichten, die zeigen, welche Werte im Leben wirklich zählen.

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Stadtbibliothek findet am Montag, 3. April, um 20 Uhr statt. „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, heißt es am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr. Matthias Zimmermann nimmt die Besucher mit ins Irrenhaus und liest die komischsten, spannendsten, verrücktesten und bewegendsten Passagen aus Joachim Meyerhoffs Erfolgsroman. Er eröffnete mit seinem fulminanten Vortrag von Szenen von Polt, Emil unter anderem im Jahr 2009 die Bibliothek an ihrem jetzigen Standort. Der große Engener Büchermarkt lockt am Samstag, 28. Oktober, von 13 bis 16 Uhr, in der Stadthalle. Es gibt tonnenweise Bücher und andere Medien. Außerdem werden ein Kindermaltisch und ein großes Schmökercafé mit leckerem Kuchenbüffet geboten. Die Anlieferung von Buchspenden erfolgt am Vorabend ab 17 Uhr in der Stadthalle.

Auch das gibt es

Das Kino kommt einmal monatlich in die Bibliothek, jeweils freitags, 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, am 13. Januar, 10. Februar, 10. März, 7. April und 12. Mai. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Einmal im Monat donnerstags, 20 Uhr, gibt es im Schützenturm hinter dem Rathaus einen Lesekreis für alle, die gerne über Literatur diskutieren wollen. Nächste Termine: 12. Januar, 9. Februar, 16. März, 20. April, 18. Mai. Infos: www.lesekreis.de. Die Stadtbibliothek bietet außerdem eine Vielzahl von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die in der Bibliothek und im SÜDKURIER angekündigt werden. Informationen sind auch über www.engen.de erhältlich.