Engen Viel Gefühl und Schwung bei Musik-Abend

Publikum in Engener Stadthalle zeigt sich von "Das Beste im Ländle" begeistert

Nein, eindeutige Heiratsanträge wie bei anderen Konzerten, das gibt es diesmal nicht. Dazu ist das Gros des Publikums in der Engener Stadthalle auch zu sehr in die Jahre gekommen. Dabei lassen Stars der Schlagerwelt und der Volksmusik beim Tourfinale von "Das Beste im Ländle" allen Charme spielen, um dem Publikum ganz nahe zu kommen. Sie versprühen dabei ein hohes Maß an Spaß. Die attraktive blonde Sängerin Liane holt im Minikleid sogar einen Mann, der den Altersdurchschnitt etwas nach unten drückt, um mit ihm eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Der schüttelt seine anfängliche Schüchternheit schnell ab und bringt Liane fast außer Atem, da sie beim Tanzen auch singt.

Die Sängerin bedient vor allem das musikalische Gute-Laune-Metier mit Liedern wie "Ich lasse nur die Sonne in mein Herz" oder "Du bis wie Champagner für meine Seele" und lässt das Publikum mal rhythmisch klatschen oder auch schunkeln. Der Funke springt über. Ein Verehrer schenkt Liane Schokolade. Die kann sich auf der Bühne aber nicht bücken, weil sie angesichts ihres kurzen Kostüms um ungewollte Einblicke fürchtet, nimmt das Geschenk dann auf der Bühne an und verteilt dafür Küsschen.

Der Strahlemann: "Wer ist denn von Ihnen glücklich verheiratet?", fragt später Lianes Sängerkollege Rainer Kristen die gut 500 Besucher in der Stadthalle. Gerade mal vier Menschen strecken zögerlich die Hand in die Höhe. "Ein repräsentativer Schnitt", so kommentiert Kirsten, der als echter Strahlemann auftritt und das Publikum mit seinem smarten Auftreten schnell in Schwung bringt. Er weiß, sich bestens einzuschmeicheln. "Ihr seid ein tolles Publikum, ich würde euch am liebsten alle mit nach Hause nehmen." Dabei hat er doch schon eine große Familie. Der Jungvater trat schon als fünfjähriger Bub zusammen mit seinen Eltern und fünf Geschwistern der Schwarzwaldfamilie Jäckle auf.

Das Erfolgsduo: Viel Gefühl und Esprit zeigen Rainer Kirsten und Liane im Duett. Gemeinsam haben sie schon vier Mal die Schlager-Hitparade des Südwestrundfunks gewonnen. Liane wurde als Künstlerin des Jahres im weiten Sendegebiet gekürt. "Geh'n sie aus – im Stadtpark die Laternen", ein Evergreen aus den 60-er Jahren, kommt beim Publikum bestens an. Bei der Neuauflage von Karel Gotts Hit "Fang das Licht" kommen die prächtigen Stimmen von Liane und Rainer Kirsten besonders stark zum Ausdruck. Rainer Kirsten hat das Publikum schon fest in seiner Hand. Bestens eingeübt ruft er "Hallo Freunde" und empfängt ein schallendes "Hallo Rainer". Der Mann mit den tiefblauen Augen sorgt mit Liedern wie "Tanz mit mir nochmals durch den Sommer" für Stimmung, schlägt dann ruhigere Töne an, indem er "Träumer wie du" oder "Du da oben" singt.

Einen Teil der Titel widmet er seiner Mutter. Kirsten singt das hohe Lied auf alle Großeltern. "Sie sind die wahren Helden unserer Gesellschaft." Er findet im Publikum viele dankbare Adressaten. Die Bodenständigen: Schon fast dreißig Jahren geben die Geschwister Hofmann auf den Bühne alles. Über 60 internationale Tourneen haben Alexandra und Anita Hofmann hinter sich und mehr als 20 Alben produziert. Dazu spielen sie 15 Instrumente. Und einen Großteil davon packen sie an diesem Abend aus. Die blonde Alexandra bläst die Panflöte, Anita spielt dazu auf der Trompete. Die Brünette entlockt sogar einem Alphorn feinste Töne. Ihre Schwester hantiert dann in atemberaubendem Tempo am Xylofon. Selbst mit Bechern gelingt es den Hofmanns, durch flinke Bewegungen ihren A-Cappella-Gesang zu begleiten. Das Duo weiß auch bestens, wie Show geht. Und dazu gibt es eine ganze Bandbreite musikalischer Stilrichtungen, wie Rock, Schlager oder Balladen. Dazu glänzt Anita Hofmann, als sie mit ausgeprägter Sopranstimme eine Sequenz aus dem Musical "Das Phantom der Oper" aufführt. Beim zweiten Auftritt wird die Bekleidung etwas frecher. Statt zuvor zarte rote Kostüme wirbeln die Hofmanns mit schwarz in Leder und viel Haut über die Bühne. Sie rocken zu bekannten Hits und mischen sich auch unters Publikum. Anita Hofmann lässt beim Titel "Oh happy day" ihre Soul-Stimme zur Geltung kommen. "Wir sind in Engen mit vielen eingefleischten Fans fast wie zuhause.

Durch sie dürfen wir unserer verrückten Phantasie freien Lauf lassen", bekennt Alexandra Hofmann. Die SÜDKURIER-Aktion: Vor der Veranstaltung haben Gewinner einer SÜDKURIER-Aktion die Gelegenheit, sich mit den Stars zu unterhalten. Die Künstler geben sich ganz locker und begrüßen die Gewinner herzlich, um dann auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. "Wir sind wie eine große Familie und helfen uns gegenseitig, auch mit Tipps", schildert Alexandra Hofmann. "Manche sind aber etwas eigen und nehmen sogar eigene Duschköpfe in Hotels mit", sagt sie. "Ich bin über das Tanzen, wie in der Ballettschule, zur Musik gekommen. Die war schon als Kind meine Leidenschaft", verrät Liane. Die junge Mutter eines anderthalbjährigen Sohns bekennt sich als Fußballfan des VfB Stuttgart, Rainer Kirsten hält es als Schwarzwälder lieber mit dem SC Freiburg.

Die Moderatorin

Sonja Schrecklein hatte am Sonntag ein strammes Programm zu bewältigen. Sie kommentierte am Nachmittag das große Narrentreffen in Markdorf, um dann flugs nach Engen zu eilen, wo sie am Abend die Veranstaltung "Das Beste im Ländle" in der Engener Stadthalle moderierte. Das machte sie mit viel schwäbischem Humor und frechen Seitenhieben geben Badener und Schweizer. "Sie staunen wohl, dass ich gerade noch im Fernsehen zu sehen war und nun in Engen schon wieder auf der Bühne stehe", sagte sie zum Publikum. "Ganz einfach, ich bin halt eine Frau", schob sie hinterher. Frauen könnten gegenüber den Männern auch vieles gleichzeitig machen, erklärte sie.