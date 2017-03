Engen Verneigung vor dem Frauenfußball

Bei der Sportlerehrung in Engen erzählte der Kult-Profi-Trainer Jens Scheuer, wie er sich in Sachen Frauenfußball vom Saulus zum Paulus wandelte.

Als eine zusätzliche Motivation für die ohnehin erfolgreichen Damenmannschaften des Hegauer FV dürfte die Sportlerehrung der Stadt Engen gewirkt haben. Als Gastredner war Jens Scheuer, Trainer der ersten Damenmannschaft des SC Freiburg, gewonnen worden. Er outete sich im Gespräch mit Reiner Jäckle, freier Journalist beim SÜDKURIER, als früher eher skeptischer Betrachter des Frauenfußballs, der sich aber als Trainer zum Fan entwickelt habe. Für Unterhaltung und Abwechslung im Verlauf des Abends sorgten die „Balance Girls“, der TG Welschingen mit ihren Vorführungen am Schwebbalken sowie die „Crazy Tunes“ vom Musikverein Welschingen unter der Leitung von Berthold Leiber.

„Die Sportlerehrung nimmt bei der Stadt Engen einen hohen Stellenwert ein“, begrüßte Bürgermeister Johannes Moser die zahlreichen Besucher und die Ehrengäste der Sportlerehrung. „Mit ihrer Anwesenheit anerkennen sie unsere Anstrengungen, sie entsprechend würdig zu gestalten“, bedankte er sich bei den Anwesenden. Die Verantwortlichen der Stadt um Marina Durner seien bemüht, die Ehrung immer wieder zu einem besonderen Ereignis für die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler, ihre Eltern und Fans werden zu lassen. Nicht zu vergessen ist dabei Karlheinz Fritschi, Mitglied des Sportausschusses, der zum zweiten Mal die Moderation der Ehrungen übernahm. Mit seinen Fachkenntnissen als Sportler sorgte er für Lockerheit, Fröhlichkeit und gute Stimmung. Er führte nicht nur souverän durch das Programm, sondern entlockte in persönlichen Gesprächen den Sportlern persönliche und auch mal nicht erwartete Feinheiten aus ihrem Sportlerleben.

„Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich mich entschlossen habe, die Aufgabe eines Bundesliga-Trainers der Frauen zu übernehmen“, gab Jens Scheuer offen zu. Er habe sich dabei praktisch vom Saulus der wenig Begeisterten des Frauenfußballs zum Paulus entwickelt, gestand er seinem Gesprächspartner. „Die Frauen sind wissbegieriger als die Männer, ehrgeiziger und setzen alle Wünsche und Vorstellungen eines Trainer eins zu eins um“, so seine Erfahrung. „Bei den Männern ist das nicht so. Die sagen zu allem ja, aber meistens denken sie sich, das muss nicht unbedingt so sein.“

Auf die Frage aus dem Publikum, was eine Frau haben und machen muss, um in die Bundesliga zu kommen, meinte er: „Talent, technische und körperliche Voraussetzung sind unbedingt nötig, aber ebenso der Wille, etwas zu erreichen und dann noch üben, üben, üben.“ Es gebe nur wenige Talent-Sichtungen, die genutzt werden könnten, um entdeckt zu werden. Und bedenken sollte jede junge Frau, die diesen Weg anstrebt, dass derzeit vom Fußballspielen nur sehr wenige weibliche Profis leben können. Freuen können sich Fans und Spielerinnen des Hegauer FV auf einen Leckerbissen: In Kürze wird es ein Wiedersehen mit dem Trainer Jens Scheuer in Engen geben, wenn die erste Mannschaft des SC Freiburg in Engen antritt.

Erstaunliche Leistungen erbrachte die Vorstellung der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler. Der Reigen reichte von den Turnerinnen über die Leichtathleten des TV Engen, Mannschaften in den Schulen und beim Hegauer FV, Rad- und Scart-Fahrern, den Sportschützen bis zum internationalen Schiedsrichter im Tischtennissport. Luzia Herzig erreichte im Stabhochsprung einen achten Platz in der deutschen Bestenliste und liegt nur wenige Zentimeter unter der Olympianorm.

Zur Person

Jens Scheuer wuchs in Offenburg auf. Seine sportliche Wurzeln hat er bei den A-Junioren des SC Freiburg unter Christian Streich. Er ist gelernter Sportfachwirt und war beim Badischen Sportbund tätig. Bis 2014 war er Trainer des Verbands-Ligisten FC Bötzingen. Nach einem Jahr Pause aus familiären Gründen kam das Angebot des SC Freiburg, die Bundesligamannschaft der Frauen zu übernehmen. Hier schätzt er die professionellen Bedingungen und hat mit seiner Philosophie Erfolg. Tabellenränge sind ihm nicht das Wichtigste: Es gehe ihm um die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin und nicht um Tabellenplätze. Gleichwohl erreichte die Frauenmannschaft im vergangenen Jahr ihr bislang bestes Ergebnis: den vierten Platz in der Frauenbundesliga. (jw)