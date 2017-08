Engen Verkehr soll entlastet werden

In der Engener Innenstadt fallen Parkplätze für einen besseren Verkehrsfluss weg

Der Verkehr soll in der Engener Breitestraße zügiger fließen. Die Fahrbahn in der Engener Innenstadt gilt als Nadelöhr, weil sich dort Fahrzeuge stockend durchquälen. Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen nun durch eine von einem Verkehrsexperten vorgeschlagene Sofortmaßnahme Abhilfe schaffen. Der Wegfall von sieben Parkplätzen zielt darauf, dass der Verkehr künftig besser läuft. "Wir haben nun eine Lösung getroffen, mit denen auch angesiedelte Geschäftsleute leben können", erklärt Bürgermeister Johannes Moser. "Mit der Reduzierung der Parkplätze wollen wir vor allem erreichen, dass in der Breitestraße verkehrende Busse bessere Radien bekommen, um in die Bahnhofstraße einzubiegen", so Moser. "Das große Problem war bisher, dass Busse rückwärts fahren müssen, um richtig einschwenken zu können. Das führte dazu, dass es zu Staus und Verkehrschaos kam", berichtet Gerhard Steiner, Fraktionssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung im Engener Gemeinderat. Nach der Bahnsteig-Modernisierung im Jahr 2019 soll laut Bürgermeister Moser der Bahnhof-Vorplatz überplant werden, auch mit dem Ziel, den Busparkplatz zu verlagern.

Kontrollen gefordert: Als Problem werten es Einzelhändler, dass der Verkehr in der Breitestraße nicht nur zeitweise stockt, sondern auch zu schnell gefahren wird, wenn es die Situation zulässt. "Da muss es ständige Kontrollen geben. Das wird aber von der Stadtverwaltung beharrlich verweigert", erklärt der Engener Geschäftsmann Robert Körner. "Zumindest eine Anzeigetafel gehört her, die mit lächelnden oder verärgerten Gesichtern hinweisen, ob zu schnell oder regelkonform gefahren wird. In jedem Dorf geht das, nur in Engen nicht", wettert Körner.

Körner will auch nicht verstehen, dass ein großes Aufkommen von Bussen die Breitestraße durchfährt. Der Bahnhofsvorplatz ist die Drehscheibe des Busverkehrs. Auch dort gibt es große Engpässe. Körner und Ariel Wagner, der in der Breitestraße eine Apotheke führt, wundern sich, dass oft an ein dichter Busverkehr mit leeren Fahrzeugen herrscht. "Je mehr Parkplätze wegfallen, desto schneller wird der Verkehr", gibt Wagner zu bedenken. "Im Vergleich dazu, dass nach ursprünglichen Plänen an die 20 Parkplätze wegfallen sollten, erachten wird die nun getroffene Lösung aber als tragfähig", betont er. "Wichtig ist, dass die Einzelhändler, mit der Regelung leben können", erklärt CDU-Ratssprecher Jürgen Waldschütz. Singener Konkurrenz: "Die Konkurrenz unserer Geschäfte wird immer größer, vor allem durch den Internet-Vertrieb. Deshalb ist es für uns wichtig, dass die Schwelle für den Einkauf in unsere Geschäfte möglichst niedrig gehalten wird. Dazu gehört auch eine möglichst bequeme Erreichbarkeit", betont Ariel Wagner. Werde diese behindert, drohte auch eine weitere Abwanderung der Kunden nach Singen.

"Wir brauchen den Stadtbusverkehr, auch für eine gute Infrastruktur von Engen. Er befördert jährlich etwa 60 000 Personen, davon einen Großteil Schüler", so Bürgermeister Johannes Moser. "Wenn es ein gutes Bus-Angebot – auch mit der Anbindung an die Dörfer – nicht gäbe, würde noch mehr Individual-Verkehr die Innenstadt belasten", ergänzt er. "Nach Beschwerden von Anwohnern reagieren wir und weisen das mobile Messfahrzeug zu Orten, an denen zu schnell gefahren wird. Das gilt auch für die Breitestraße. Außerdem wollen wir für die gesamte Innenstadt, westlich der Bahnlinie, Tempo 30 und eine Gehweg-Hilf einrichten. Das lehnt die zuständige Polizei bisher ab. Daran ist unser Ordnungsamt gebunden. Wir werden aber nachbohren", betont Moser. Neuer Handel soll her: "Die Stadt Engen unterstützt nach Beschlüssen des Gemeinderates bewusst die Ansiedlung von Einzelhändlern und Existenzgründern mit einem Förderprogramm. Das ist wohl hegauweit einzigartig. Und das Standortmarketing erhält jährlich einen Betrag von 20 000 Euro, der den Belangen des Handels zugute kommen soll", schildert Johannes Moser. Der Engener Handel soll sich durch solche Förderungen auch gegen das neue Singener Einkaufszentrum Cano wappnen können, gegen dessen Ansiedlung der Gemeinderat eine negative Stellung abgegeben habe, weil durch den Magneten Nachteile für Engen drohten. "Wir haben den großen Netto-Markt und die Rossmann-Drogerie in der Innenstadt als Magneten für andere Geschäfte angesiedelt", so Moser.

"Die Stadt Engen unterstützt nach Beschlüssen des Gemeinderates bewusst die Ansiedlung von Einzelhändlern und Existenzgründern mit einem Förderprogramm. Das ist wohl hegauweit einzigartig. Und das Standortmarketing erhält jährlich einen Betrag von 20 000 Euro, der den Belangen des Handels zugute kommen soll", schildert Johannes Moser. Der Engener Handel soll sich durch solche Förderungen auch gegen das neue Singener Einkaufszentrum Cano wappnen können, gegen dessen Ansiedlung der Gemeinderat eine negative Stellung abgegeben habe, weil durch den Magneten Nachteile für Engen drohten. "Wir haben den großen Netto-Markt und die Rossmann-Drogerie in der Innenstadt als Magneten für andere Geschäfte angesiedelt", so Moser. Der Bus-Verkehr: "Unsere Busse müssen die Breitestraße befahren, da sie zum Haltestellen-Netz gehört. Die Route wahrt auch den Zirkelverkehr zum Bahnhof", sagt der Engener Busunternehmer Jörg Schmidbauer. Der beschickt auch den Singener Stadtverkehr. "Dort gibt es eine enge Taktung, aber auch in Engen muss eine bestimmte Zahl von Linien fahren, schon als Verbindung zu den Stadtteilen. Schüler und andere Bürger sind darauf angewiesen. Nicht zu vermeiden sind Zeiten, in denen Busse leerer fahren", so Schmidbauer. Die Südbaden Bus Gesellschaft bedient Linien zwischen Engen, den südlichen Stadtteilen und der Region Tengen, auch für die Seehas-Anbindung.

Drei Stellplätze fallen im Kurvenbereich der Bahnhofstraße (bereits ausgeführt), sowie drei weitere in Höhe Schreibwaren Körner/Poststeg weg, und die „Gehwegnase“ wird zurückgebaut. Ein Stellplatz wird in der Breitestraße gegenüber dem Eiscafé Capri entfernt und Verkehrsschilder in Richtung Innenstadt versetzt. Eine Kurzzeitparkzone (30 Minuten) soll es künftig vor den beiden Apotheken (Christophorus/City-Apotheke) geben. Die örtliche Straßenverkehrsbehörde wird gebeten, die Umsetzung fachlich zu prüfen.