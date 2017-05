Situation in der Innenstadt beschäftigt Engener Gemeinderat.

Noch vor einer Sanierung und Umgestaltung des Bahnhofbereiches soll der Verkehrsfluss dort und in der Breitestraße verbessert werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte Dominik Könighaus von einem beauftragten Verkehrsplanungs-Büro Untersuchungsergebnisse vor und erläuterte sie. Der Fachplaner erläuterte mögliche Sofortmaßnahmen, die das Gremium lebhaft und kontrovers diskutierte. Da aufgrund seiner Vorschläge eine größere Zahl an Parkmöglichkeiten wegfallen würde, wollte der Gemeinderat noch keine Entscheidung fällen. Vorschläge aus dem Kreis des Gremiums soll der Verkehrsplaner erst noch prüfen und in ein erweitertes Konzept aufnehmen. In der Sitzung im Juni will sich der Gemeinderat dann noch einmal mit der Thematik beschäftigen.

"Die Probleme rund um den Bahnhof, in der Bahnhof- und Breitestraße sind bekannt und können täglich beobachtet werden", erinnerte Bürgermeister Johannes Moser. "Wir haben beschlossen, uns Gedanken zu machen, noch bevor die beabsichtigte Sanierung und eventuelle Umgestaltung des Bahnhofsbereichs bewilligt wird, was noch ein paar Jahre dauern kann, für eine verbesserte Situation an den neuralgischen Punkten zu sorgen und den Verkehrsfluss zu erleichtern. Welche Möglichkeiten gibt es und wie können die aussehen?"

Zu brenzlichen Verkehrssituationen komme es immer wieder besonders an den Einmündungen beim Geschäft Körner zum Bahnhofareal sowie an der Apotheke bei der Einmündung zur Breitestraße, stellte Dominik Könighaus dem Gemeinderat vor. Maßgeblich entstehe die besondere Begegnungssituation durch den an- und abfahrenden Busverkehrs, der nur sehr schwer diese engen Stellen passieren könne. Oft sei die "aktuelle Situation nur durch Rückwärtsstoßen mehrerer Fahrzeuge zu entwirren", hat der Verkehrsplaner beobachtet. Dasselbe Szenario spielt sich meist mehrmals am Tag an der Einmündung an der Apotheke ab. Bei den Verbesserungen müssten beim Geschäft Körner beide Parkplätze, sowie die Fußgängerüberquerungszunge wegfallen, an der Apotheke die beiden Parkplätze sowie die Stellplätze in der davorliegenden Kurve. Dadurch könnten die Busfahrer die Einmündungen und den dort herrschenden Verkehr einsehen, ausweichen und sich vorbereiten. Die Verkehrslage erheblich verbessern würde auch ein Minikreisel an der Kreuzung bei der Apotheke sowie auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge dort stark bremsen.

Eine Einbahnstraße-Führung rund um das Bahnhofgelände lehnte der Verkehrsplaner ab, da diese nicht wesentlich zur Verbesserung beitragen, sondern nur neue Staus erzeugen würde. Auf Kritik stieß bei den Gemeinderäten besonders die Tatsache, dass die Vorschläge des Planers den Wegfall einer größeren Zahl von Parkmöglichkeiten beinhalteten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Varianten bei den Geschäftsleuten in der Breitstraße, die Hauptader unserer Geschäfte, auf Gegenliebe stößt", brachte es Jürgen Waldschütz, Fraktionssprecher der CDU, auf den Punkt.

Anfreunden könnten sich die Gemeinderäte mit dem Mini-Kreisel. Aufgenommen wurde auch der Vorschlag, zu prüfen, ob die Parkmöglichkeiten auf dem Areal des Hotels Sonne tagsüber für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden könnten.

Die Problemzone

Wenig begeistert über wegfallende Parkplätze, besonders an seinem Geschäft, zeigt sich Robert Körner vom Schreibwarengeschäft. Wie nahezu alle Engener in einer kleinen Befragung. Aber der Verkehrsfluss in der Breitstraße und an den kritischen Stellen der Bahnhofstraße beschäftigt alle ebenso. Es sei oft an den neuralgischen Stellen besonders dramatisch, wenn sich schon mal zwei oder gar drei Busse sowie Autos begegneten. Mehrere Engener beklagen sich sogar sehr und betonen, dass sie die Breite- und die Bahnhofstraße meiden, wenn sie einkaufen wollen. Und es gibt Vernünftige, die ihr Auto auf Rand-Parkplätzen stellen und zu Fuß in die Innenstadt kommen.