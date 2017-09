Engen Veganes Spätsommerfest: Schnitzel mal ganz ohne Tier

In Neuhausen stellt das vegan lebende Paar Ulrich Jäck und Monika Grießer seinen Gästen die vegane Ernährung- und Lebensweise vor und die Vielfalt der veganen Küche. Viele Gäste genießen die fleischlose Kost

Engen – Rauch hängt über dem Garten am Ortsrand von Neuhausen, wie so oft, wenn die Sonne scheint und viele begeisterte Grillfreudige ihre Leidenschaft mit Dreibein, Feuerschale und Rost ausleben. Doch was für viele der Inbegriff des Sommers ist, stellt für das vegan lebende Paar Ulrich Jäck und Monika Grießer natürlich nicht den fleischgewordenen Genuss dar. Sie präsentieren in ihrem großzügigen Garten in dem Engener Ortsteil die fleischlose Alternative.

Dessen Vorzüge vertreten sie mit mindestens ebenso viel Nachdruck wie der eingefleischte Steak-Fan sich für ein auf den Punkt gebratenes Stück Rind begeistert. Dabei sei vielen gar nicht klar, wie gut man vegan oder vegetarisch kochen und grillen kann: "Wir leben in einem Überfluss, bei dem auch vegetarisch niemand Geschmackdefizite hat", sagt Jäck: "Es gibt so eine Vielfalt. Man könnte sich verneigen davor, was die Natur uns schenkt".

Monika Grießer präzisiert die Ernährungsgewohnheiten der Gastgeber dann weiter. Sie seien nicht ganz strenge Veganer, aber Vegetarier mit einer Tendenz zur Rohkost. Beide heben die gesundheitlichen Vorteile hervor: "Ich bin ein 62-jähriger Mann und war noch keinen Tag krank", beteuert Jäck, wofür er seine Ernährung verantwortlich macht: "der Brennstoff ist einfach sehr wichtig". Gesundheit, dieses Thema zieht sich durch die Biografien des Paares. Er hat als Psychiatrischer Gesundheitspfleger gearbeitet, sie als Medizinisch-Technische Assistentin, heute arbeiten sie beide als Heilpraktiker. Grießer hat eine Praxis am See. Jäck zeigt seine gerne, er hat sie Gesundheitsschuppen genannt, sie steht direkt an dem Gartengrundstück.

In dem extra flach angelegten Yoga-Raum riecht man das Feuer nicht, nur Lavendel. Hier arbeitet er vor allem mithilfe von Osteopathie und Chiropraktik am Wohlbefinden von Schmerzpatienten, gibt aber auch Workshops. "Ich habe Patienten aus der Schweiz und Portugal, einer kommt sogar aus Perm in Russland zu mir", erzählt er stolz. Für ihn sind die Naturheilkunde und sein Veganismus untrennbar miteinander verbunden. Auf seine Erfolge ist er stolz, betont aber das Individuelle am Menschen. Teile der Alternativmedizin als unseriös abtun, will er nicht.

Draußen sind sich die Besucher, die zahlreich um das Feuer stehen oder sich auf dem Gelände verteilt haben, weitgehend einig darüber, wie gut ihnen der Verzicht auf Fleisch tut. "Ich habe eine Fastenkur gemacht, das hat mich so inspiriert. Das Fleisch habe ich nicht vermisst", erzählt Ute Berger, mit der Bohnensuppe der Gastgeber in der Hand. Sie schwärmt vom vegetarischen Leben, außerdem habe sie einen geschärften Geruchssinn entwickelt. Jäck freut sich über die Atmosphäre. Jedes Jahr nähmen mehr Menschen an der Veranstaltung teil, darunter auch Nichtvegetarier, die sich aber für die Möglichkeiten dieser Küche interessieren.

Anhänger einer wesentlich strengeren Form ist die Sängerin Jutta König, die das Fest mit Gesang begleitet. Sie muss als Rohköstlerin sogar hierher eigenes Essen mitbringen. Sie bedauert sich dabei aber nicht. "Es bedeutet nicht, dass man sich kasteit. Du bist einfach viel fitter und sensibler, das macht sich bemerkbar." Der Wille, selbst ein gesundes Leben zu führen, steht bei vielen der Besucher, die hier auf die ersten Bratlinge und Sojaschnitzel warten, offensichtlich im Vordergrund.

Etwas abseits steht in diesem Jahr zum ersten Mal der Stand von foodshare. Aktivist Kevin Ziegler ist selbst Veganer. Er und seine Mitstreiter wollen ein Zeichen setzen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Allein in Singen haben sie 2016 16 Tonnen Lebensmittel gerettet. Einen ganzen Berg solcher Nahrungsmittel haben sie auf einem Tisch angehäuft. Wer will, darf zugreifen, genau wie in den beiden Regalen, die die Aktivisten in Singen befüllen. Alle Produkte sind hier wie dort vegetarisch, denn es fehlt ein Kühlschrank.

Auf der Wiese tollen Kinder herum, auch für sie empfiehlt Monika Grießers Mitarbeiterin Stefanie Mingo, Mutter zweier Kinde,r die fleischlose Ernährung: "Vegetarisch tut gut". Von einer streng veganen Ernährung in der Schwangerschaft und den ersten drei Lebensjahren rät sie eher ab.

Während sich alle über die Vorteile einig sind, bei den Grenzen von Ernährung und Naturheilkunde wird es schwieriger. Monika Grießer und Ulrich Jäck geben an, ihre Methoden zur Ergänzung der Schulmedizin einzusetzen. Ablehnen will Grießer die Schulmedizin nicht, aus Angst, dafür angegriffen zu werden. Sie lasse es Patienten offen, eine klassische Therapie zu beginnen. Sie trage nur die Verantwortung für sich selbst, und dabei habe sie eine Entscheidung getroffen. Die alternative Heilkunde hat für sie keine Grenzen. Ihr Standpunkt speist sich aus geistheilerischen Erkenntnissen: "Manchmal hat sich die Seele entschlossen zu gehen". Eine Beeinflussung der Patienten sieht sie darin nicht.

Veganismus

Vegan lebende Personen meiden alle Nahrungsmittel, die tierischen Ursprung haben. Im Gegensatz zu Vegetarieren verzichten sie daher auch auf Milchprodukte, Eier und Honig. Die Motive sind unterschiedlich, sie reichen von einer hohen Sensibilität gegenüber dem Tierschutz hin zu ökologischen Motiven und Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit. Gesundheitliche Mängel haben Veganer nicht zu befürchten, wenn sie sich bewusst ernähren.