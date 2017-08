Engen Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der A81

Fahrer eines Sattelzuges wechselt unvermittelt die Fahrspur und verursacht dadurch einen Zusammenstoß

Ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs wechselte am Montag um 12.45 Uhr vor der Anschlussstelle Engen unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Er wollte laut Polizeibericht ein vorausfahrendes Wohnwagengespann überholen und übersah dabei einen ihn bereits überholenden BMW. Der PKW prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Aufliegers, wodurch am BMW ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden ist. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, fuhr der Sattelzug-Fahrer in Richtung Süden weiter. Der Anhänger hatte eine blaue Plane mit der Aufschrift "DSV". Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (0 77 33)99 600, zu melden.