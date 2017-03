Unfall: Motorradfahrerin übersieht Autofahrer auf Hegaustraße

Eine 34-jährige Motorradfahrerin hat am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf ihrer Fahrt stadtauswärts auf der Hegaustraße einen 48-jährigen Autofahrer übersehen und so einen Unfall verursacht.

Der Mann wollte mit seinem Wagen auf die Schwedenstraße abbiegen und wartete auf der Fahrspur den Gegenverkehr ab, so die Polizei. Die Motorradfahrerin habe daraufhin versucht, den Unfall mit einer Gefahrenbremsung zu verhindern. Dabei sei sie ins Schleudern geraten. Das Motorrad prallte gegen das Auto und erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, teilt die Polizei mit. Am Wagen des 48-Jährigen sei ein Schaden in ungefähr gleicher Höhe entstanden. Die Motorradfahrerin sei äußerlich unverletzt geblieben, zur Vorsorge allerdings in ein Krankenhaus gebracht worden.