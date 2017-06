Engen Unfall: Autofahrer stößt mit 12-jährigem Jungen zusammen

Ein 12-jähriger Junge ist am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, mit seinem Fahrrad in ein entgegenkommendes Fahrzeug im Hexenwegle geprallt.

Laut Pressemitteilung der Polizei war der Schüler mit einer Gruppe von Gleichaltrigen mit seinem Rad von der Straße im Weihergrund nach links in das Hexenwegle eingebogen. Dabei soll er die Kurve geschnitten haben. Der Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Junge über die Motorhaube des Wagens auf die Straße. Bei dem Sturz zog er sich dank seines Helms nur Prellungen und Schürfwunden zu, so die Polizei. Der Schaden am Auto soll sich auf rund 3500 Euro belaufen.