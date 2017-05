vor 3 Stunden Jürgen Waschkowitz Engen Typisierungsaktion am Gymnasium Engen: Helden für die leukämiekranke Julia gesucht

Unter dem Motto" Helden für Julia gesucht" veranstaltet das Gymnasium Engen eine so genannte DKMS-Typisierungsaktion für ihre ehemalige Schülerin Julia Capellino aus Volkertshausen. Die 20-jährige Studentin an der Uni Konstanz ist an Leukämie erkrankt.