Engen Theatergruppe zeigt ein Schäferstündchen mit Hindernissen in Engen

Theatergruppe zeigt ein Schäferstündchen mit Hindernissen in Engen

In der Komödie der Theatergruppe Neuhausen wird gelogen, bis sich die Balken biegen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf die Ausstattung der Bühne legt die Theatergruppe Neuhausen großen Wert. Die Wände wurden passend zum Ledersofa frisch tapeziert, die Bar ist gut bestückt, und damit die Darsteller gut zu sehen sind, wurden Podeste angefertigt. "Das Bühnenbild muss stimmen", sagt Rainer Kraft, er führt im neuen Stück "Das Desaster Dinner" Regie. Es sei eine typische Liebes- und Verwandlungs-Komödie, in der alle Beteiligten in Erklärungsnot geraten.

"Es wird gelogen bis die Schwarte kracht", verrät Michael Rose. Als Robert spielt er den besten Freund von Stefan (Heiner Ranzenberger), der die Abwesenheit seiner Ehefrau (Doris Matt) nutzt, mit seiner Geliebten Susanna (Angela Greuter), ein prickelndes Wochenende auf dem Lande zu verbringen. Angela Greutter in der Rolle eines Models erklärt: "Ich will zu meinem Geburtstag eine entspannte Party erleben." Aber es kommt anders.

Eingeladen ist auch der langjährige Freund, der als Alibi herhalten soll, falls etwas schiefgeht. Aber auch er führt ein Doppelleben in Sachen Liebe, und auch die Ehefrau hat es faustdick hinter den Ohren – sie entpuppt sich als seine Geliebte. Und so kommt es beim Zusammentreffen zum Rollentausch, um die Heimlichkeiten zu vertuschen. Tanina D'Agosto als Köchin des bestellten Catering-Service und treue Ehefrau von Schorschi (Edgar Rathfelder) verrät nicht mehr als: "Ich bin die einzige Anständige in dem Stück."

Mit Lügen und nochmals Lügen hangeln sich die Darsteller durch das Stück. Aber das mache Spaß. Heiner Ranzenberger lässt die Spielfreude schon durchklingen: "Wir können uns auf der Bühne so richtig austoben." Das zählt auch für die Kostüme von Angela Greutter. Mehr will sie nicht verraten: "Als Model trage ich Sachen, die man im wahren Leben nie anziehen würde." Michael Rose und Heiner Ranzenberger sind im Stück beste Freunde wie auch im Leben. Zum 28sten Mal stehen sie in der Komödie von Marc Camoletti gemeinsam auf der Bühne.

Aufführung: Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Bürgerhaus Neuhausen. Einlass 18.30 Uhr.