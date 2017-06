vor 1 Stunde SK Engen Sturz wegen Katze: 47-Jähriger verletzt sich schwer

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr in Welschingen gestürzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.