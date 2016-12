Engen Stadt übernimmt Kinderheimat Sonnenuhr

Stadt betreibt künftig den Kindergarten Sonnenuhr selbst. Kauf von Liegenschaften für 1,6 Millionen Euro

Die Verträge sollen bald geschlossen werden. Die bisher unter kirchlicher Trägerschaft stehende Kinderheimat Sonnenuhr soll bald an die Stadt Engen übergehen. Das gilt sowohl für den Betrieb als auch den Kauf der Sonnenuhr, wo es ein Kindergarten und eine Tagesstätte gibt. Entsprechende Beschlüsse hat der Engener Gemeinderat bereits gefasst, um die Pläne umzusetzen.

"Der Kauf der Kinderheimat Sonnenuhr und dessen Liegenschaften für etwa 1,6 Millionen Euro hat viele Vorteile für die Stadt", betont CDU-Gemeinderatsfraktionssprecher Jürgen Waldschütz. "Der Betrieb der Kindergärten und Tagesstätten erfolgt nun aus einer Hand, da die Stadt fast alle Einrichtungen inne hat", erklärt er. "Durch die Übernahme haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Liegenschaften zu nutzen. Auch der Bau von Wohnungen ist gut denkbar", sagt Waldschütz.

Die Nachfrage nach Wohnraum sei in Engen enorm hoch. Für die 26 bereits vergebenen Bauplätze im neuen Baugebiet Glockenziel habe es doppelt so viele Interessenten gegeben. Da die Stadt Engen nicht beliebig erweitern könne, sei es wichtig, dort zu bebauen, wo es im Stadtgebiet noch Platz gebe. "Wir von der CDU sind mehrheitlich schon lange der Meinung, dass die Kinderheimat Sonnenuhr, ein Teil des Viehmarktplatzes am Rande der Altstadt und das Schädler-Areal mit unmittelbarer Nähe zur Innenstadt, sich hervorragend für Wohnbebauung eignen würde", so Waldschütz.

"Unsere Fraktion begrüßt den Kauf und Betrieb der Kinderheimat Sonnenuhr. Nun sind dort durchweg städtische Einrichtungen vorhanden, wie schon seit langem auch die Stadtmusik Engen ihr Domizil hat", erklärt Gerhard Steiner, Gemeinderatssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung. Es sei eher selten, dass ein Ordinariat Eigentum verkauft. Es vergebe Liegenschaften eher in Erbpacht.

"Auslöser für die Übernahme der Kinderheimat Sonnenuhr war vor allen, dass die Leiterin, Schwester Luzia, altershalber die Leitung des Kindergartens nicht mehr fortführen kann", schildert Hauptamtsleiter Patrick Stärk. Nachdem die früher unter Regie der katholischen Kirche geführten Kindergärten St. Wolfgang und St. Martin nun in städtischen Händen ist, gilt dies auch für die Sonnenuhr. "Wir machen bisher positive Erfahrungen, dass wie die anderen Kinderbetreuungseinrichtungen wir als Eigentümer fungieren und sie betreiben", so Stärk. "Somit hat die Stadt Engen 465 Kinder-Betreuungsplätze vorrätig. Zum 1. Januar 2017 sind 400 davon belegt.

Zum Ende des Kindergartenjahres wird die Höchstbelegung mit 421 Kindern erreicht sein. Rechnet man die 44 nicht belegten Plätze auf die acht Einrichtungen um, dann wären theoretisch in jedem Kindergarten fünf unbelegte Plätze, was aus Sicht der Verwaltung und im Rahmen der Bedarfsplanung auch der Gemeinderat als vertretbar angesehen hat", erklärt Stärk. Damit sei zum einen der Rechtsanspruch klar erfüllt, und die Verwaltung zeige sich zuversichtlich, hier auf anderen Entwicklungen, wie beispielsweise die sukzessive Belegung des Bahnhöfles Welschingen-Neuhausen mit Flüchtlingen, positiv reagieren zu können.

Personell sehe es so aus, dass in den städtischen Einrichtungen 40,6 Erzieherinnen- und Erzieherstellen vorgehalten werden. Diese verteilten sich auf 60 Köpfe inklusive Auszubildende und Kräften des Freiwilligen Sozialen Jahres.

"Die Stadt Engen wird mit der Sonnenuhr 6,47 Stellen übernehmen, die sich auf neun Erzieherinnen verteilen. Alle Kindergärten zusammen weisen knapp 50 Stellenanteile auf", berichtet Stärk. "Wir haben nun auch für die vier verbliebenen Schwestern als frühere Leiterinnen eine Lösung gefunden. Sie können im Gebäudekomplex der Sonnenuhr bis zum Lebensende verbleiben", so Stärk.

