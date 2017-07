Engen Stadt erweitert gärtnerbetreutes Grabfeld

Auf dem Engener Friedhof gibt es die Möglichkeit, ein gärtnerbetreutes Grabfeld zu nutzen. Das kommt bei vielen Angehörigen, die wenig Zeit für die Grabpflege haben, sehr gut an

Engen – Bereits seit sieben Jahren gibt es auf dem Engener Friedhof ein gärtnerbetreutes Grabfeld. Die Bestattung auf einem solchen Grabfeld entlastet Angehörige, da sie sich nicht um die Pflege des Grabes sorgen müssen. Dabei ist sowohl die Bestattung in einem Erdgrab, als auch in einem Urnengrab möglich.

Der Engener Bürgermeister, Johannes Moser, betont die Vorteile, die die gärtnerbetreute Anlage vor allem im Sommer bringt: "Viele möchten im Sommer in den Urlaub fahren und haben niemanden, der sich in der Zeit um die Pflege des Grabes kümmert. Gerade bei Hitzewellen stellt das ein großes Problem dar. Mit dem gärtnerbetreuten Grabfeld müssen sich die Angehörigen keine Sorgen um das Gießen oder sonstige Pflege machen." Nicht nur der Aufwand sei bei der Bestattung auf einem Grabfeld geringer. Langfristig würden die Angehörigen auch Kosten einsparen. Bezahlt wird nur einmal ein fester Betrag, der sich nicht durch jährliche Personalkosten oder Ähnliches erhöht und 25 Jahre lang gilt.

Die Gemeinde nimmt diese Möglichkeit immer mehr an, so dass die Anlage vor drei Jahren schon erweitert werden musste. In diesem Jahr ist die nächste Erweiterung fällig: Der Technische- und Umweltausschuss der Stadt Engen beauftragte im Mai die Firma Schellhammer aus Mühlhausen-Ehingen für eine Erweiterung des Grabfelds. Die Gärtnerei Weggler kümmert sich als Vertragspartner der Genossenschaft badischer Friedhofsgärtner um die saisonale Bepflanzung und die Pflege der Gräber. Dabei können Angehörige zu besonderen Anlässen auch Wünsche bezüglich der Bepflanzung äußern.

Auf dem Friedhof sind weiße Kieswege angelegt und Bänke aufgestellt. Die vielen Bäume und Hecken erinnern eher an eine Parkanlage als an einen Friedhof. Vor allem ältere Menschen kämen gerne, um andere Leute zu treffen und sich auszutauschen. Dank der Erweiterung des gärtnerbetreuten Grabfeldes stehen weitere 16 Erdgrabstätten, 37 Urnengrabstätten und 14 Urnengemeinschaftsgräber zur Verfügung.