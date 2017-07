Drei Motorradfahrer sind am Samstag, gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße 6177 zwischen Bittelbrunn und Honstetten gestürzt und teilweise schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass im Rahmen von Teerarbeiten auf der Straße liegender Splitt Grund für den Unfall war.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, stürzten die Motorradfahrer in einer Linkskurve. Ein 46-Jähriger blieb demnach leicht verletzt auf der Straße liegen.



Zwei weitere Motorradfahrer im Alter von 57 und 45 Jahren seien nach rechts von der Straße abgekommen, eine Böschung hinuntergerutscht und dort schwer verletzt liegen geblieben. Glücklicherweise, so die Polizei, sei ein Motorrad dabei zwischen den Bäumen hängengeblieben und so nicht auf den Fahrer gefallen, der direkt darunter gelegen habe.



Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus versorgt. Zwei davon wurden stationär aufgenommen. Die Feuerwehr Engen barg die Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.



Die Unfallstelle sei als Gefahrenstelle mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung ausgeschildert gewesen. Die Straße bleibt an dieser Stelle voraussichtlich bis Montag für den Verkehr gesperrt.