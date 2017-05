vor 2 Stunden Jacqueline Weiß Engen Sparkasse überprüft Öffnungszeiten

Die Sparkasse Engen-Gottmadingen will ihre zehn Geschäftsstellen erhalten, doch immer mehr Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte online. Deshalb will sie die Öffnungszeiten in manchen Filialen überdenken. Insgesamt war 2016 ein gutes Jahr für die Sparkasse.