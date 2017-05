Die Sparkasse Engen-Gottmadingen will ihre zehn Geschäftsstellen erhalten, doch immer mehr Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte online. Deshalb will sie die Öffnungszeiten in manchen Filialen überdenken. Insgesamt war 2016 ein gutes Jahr für die Sparkasse.

Die Nähe zum Kunden ist die Grundlage für den Erfolg der Sparkasse Engen-Gottmadingen. Die beiden Vorstandsmitglieder Jürgen Stille und Werner Schwacha sprechen in der Bilanz des Jahres 2016 von einem ordentlichen Ergebnis. Die Bank will mit ihren zehn Geschäftsstellen weiterhin für ihre Kunden da sein. Weil aber immer mehr ihre Bankgeschäfte online erledigen, werden die Öffnungszeiten der Filialen auf den Prüfstand gestellt. "Wir werden das in diesem Jahr gründlich analysieren, doch wir sehen jetzt schon, dass wir in manchen Geschäftsstellen in Randzeiten sehr wenig Kunden haben", sagte Stille. Die Filialen sollen aber weiterhin der Ort für qualifizierte Beratung sein, dieser persönliche Kontakt sei der Erfolgsfaktor der Bank, so die Vorstandsmitglieder.

Für die Region

Die Sparkasse habe trotz hartem Wettbewerb, Nullzinspolitik der EZB und Regulierungskosten im Kundengeschäft punkten können, erklärte Stille. Das Kundengeschäft als Summe aus Kredit-, Einlagen- und Wertpapiergeschäft stieg 2016 um 56 Millionen Euro. "Die guten Ergebnisse verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden und dem hohen Engagement unserer Mitarbeiter", so der Vorstandsvorsitzende. Die Einlagen der Kunden seien mit einem Plus von 32 Millionen Euro stark gewachsen. Zum Ende des vergangenen Jahres hatten die Sparer der Bank 636,2 Millionen Euro anvertraut.Die Sparkasse will so lange wie möglich auf Negativzinsen für Privatkunden verzichten und keine Gebühren fürs Geldabheben verlangen. "Die Zinsen, die die Sparkasse für Einlagen bei der EZB oder bei anderen Banken zahlen muss, werden nicht an die Kunden weitergegeben", sagte Werner Schwacha. Für große Anlagesummen gewerblicher und kommunaler Kunden werde ein Verwahrentgelt erhoben.Immer mehr Kunden lassen sich zum Thema Wertpapiere beraten. "Es lohnt sich, sich für eine gute Wertpapierberatung Zeit zu nehmen", rät Schwacha, auch wenn diese, auch für die Bankberater, sehr komplex sei. Die Sparkassenkunden hatten zum Ende 2015 fast 150 Millionen Euro mit einem Plus von rund 11 Millionen zum Vorjahr auf Depotkonten angelegt. Die Sparkasse will in Kürze im Internet einen Anlagefinder anbieten, bei dem der Kunde Betrag, Dauer und gewünschtes Risiko angeben kann und dann eine Anlageidee erhält. Es gebe aber immer die Möglichkeit einen Kundenberater zu kontaktieren und die Anlage persönlich abzusprechen. Die Sparkasse habe festgestellt, dass die Kunden gern verschiedene Kanäle nutzen.Die Gewinner der Niedrigzinsphase seien alle, die einen Kredit aufnehmen. Die Konditionen seien nach wie vor günstig, sagte Schwacha. Ende Dezember 2016 hatte die Sparkasse 794,4 Millionen Euro an Krediten vergeben. Das sind 13,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Viele Kreditnehmer nutzten die Niedrigzinsphase für vorzeitige Tilgungen. Immobilienkredite seien nach wie vor stark gefragt, doch die hohe Nachfrage nach Immobilien stoße in einigen Regionen auf ein begrenztes Angebot an bezahlbaren Objekten. Die Vergabe von Krediten an Unternehmen und Selbstständige stagniere, da die Unternehmen derzeit gute Geschäfte machen und selbst Reserven haben.Das Zinsergebnis ist die Haupteinnahmequelle der Sparkasse. Es lag 2016 bei 16,2 Millionen Euro, 1,3 Millionen Euro weniger als 2015. Das Provisionsergebnis stieg um 0,2 Millionen Euro. Die Sparkasse beschäftige zum Jahresende 180 Mitarbeiter, will weiterhin ausbilden und nicht an den Mitarbeitern sparen. Das operative Ergebnis lag bei 8,8 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 0,6 Millionen Euro. Die Bank hat in der Region 1,2 Millionen an Ertragssteuern bezahlt. Sie konnte Eigenkapital aufbauen, die Kernkapitalquote beträgt 14,3 Prozent, und damit den Anforderungen der Bankenaufsicht entsprechen.Die Sparkasse stellt sich in diesem Jahr dem veränderten Kundenverhalten und der Digitalisierung und will vor Ort und im Netz präsent sein. Der Zahlungsverkehr werde sich weiter verändern, als Beispiel nennt Stille Bezahlverfahren über die Sparkassen-App wie Kwitt und Fotoüberweisung. Mit Kwitt kann man zum Beispiel ohne IBAN bis zu 30 Euro über die Handynummer auf das Konto von Freunden und Bekannten senden. Wenn Geld für ein Geschenk gesammelt werden müsse, könne dies so bargeldlos erledigt werden. Bei der Fotoüberweisung können Kunden die Rechnung abfotografieren, alles andere erledigt die App.

Die Sparkasse Engen-Gottmadingen hat 2016 über 100 000 Euro für 225 soziale, sportliche und kulturelle Projekte und Veranstaltungen als Sponsor zur Verfügung gestellt. "Dabei legen wir Wert auf die Förderung einer Vielzahl von Projekten, verteilt über das gesamte Geschäftsgebiet", sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Stille. Die Sparkasse ist neben Engen und Gottmadingen in Aach, Büsingen, Emmingen-Liptingen, Gailingen, Hilzingen, Immendingen, Mühlhausen-Ehingen und Tengen präsent.