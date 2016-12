Engen Sozialverband arbeitet erfolgreich im Oberen Hegau

Viel Prominenz kommt zur Weihnachtsfeier. Man ist sich einig, dass die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden müssen.

Im Rahmen der traditionellen Jubiläums- und Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Oberer Hegau im Gasthaus Bären in Welschingen konnte Vorsitzender Manfred Flegler viele Ehrengäste, darunter den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, den Engener Bürgermeister Johannes Moser, den Hilzinger Bürgermeister Rupert Metzler, die Leiterin des Amts für Gesundheit in Radolfzell, Angela Huber, den stellvertretenden Landesvorsitzenden des VdK, Uwe Würthenberger, Ehrenmitglied Ernst Günther Hahn sowie Elisabeth Engesser, Professor Wolfgang Ditmar Bezold und Walter Benz vom Kreisverband Konstanz und den neuen Vorsitzenden vom VdK Aach/Volkertshausen, Klaus Wilhelm begrüßen.

Als aktive Teilnehmer am Unterhaltungsprogramm hieß er Rosemarie und Oskar, die "Biebertal-Musikanten" sowie die Kinder vom Haus am Mühlenbach aus Mühlhausen mit Betreuern willkommen. Mit dem Dank für die über 100 anwesenden Mitglieder und Gäste schloss er seine Begrüßung ab. Im Namen der Ehrengäste dankte Bürgermeister Moser dem Vorsitzenden Manfred Flegler mit seiner Mannschaft, dass er diesen Dienst an der Gemeinschaft vorbildlich und erfolgreich leitet. Mittlerweile hat der Ortsverband über 500 Mitglieder.

Besinnlich und manchmal nachdenklich wurde es in der Ansprache des Vorsitzenden, als er auf die Aktion im Sozialverband "Weg mit den Barrieren" einging. Wünschenswert wäre, wenn die vielen Barrieren in den Köpfen der Mitmenschen abgebaut werden könnten. Damit Gesundheit und Pflege weiterhin bezahlbar bleiben, Erwerbsgeschädigte ihre benötigte Rente zur Verhinderung der Altersarmut erhalten, wird sich der Sozialverband mit seinen 1,75 Millionen Mitgliedern dafür stark machen und einsetzen. Denn das Motto heißt "Im Mittelpunkt steht der Mensch".

Mit Nikolaus und Knecht Ruprecht und ihren Anekdoten des vergangenen Jahres fand ein weiterer Programmpunkt statt. Heiter und fröhlich trugen die Kinder mit ihren Betreuerinnen vom Haus am Mühlenbach (sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) nach wochenlanger Probe verschiedene Weihnachtlicher vor. Großer Applaus war ihnen sicher. Die Kinder und ihre Betreuerinnen erhielten je ein Nikolausgebäck, die Kinder zusätzlich ein Geschenk. Regina Strehle und Beatrice Hahn vom Vorstand trugen mit ihren heiteren Geschichten zwischen den Programmpunkten ebenfalls zum gelungenen Mittag bei.

Dann standen die Ehrungen der langjährigen Mitglieder an. Für 40 Jahre Treue konnten Josefine Dietrich und Hedwig Schmid (beide verhindert) , für 25 Jahre Stefan Oberlies, für zehn Jahre Brigitte Wehrle-Schwarzfischer, Claudia Gloger, Elisabeth Coccatto, Margot u. Hans Appelshäuser, Helma Heiß, Edeltraud Sumser, Margot Rothfelder, Karl-Heinz Bury, Angelika und Manfred Gruber sowie Eugen Maier geehrt werden. Eine besondere Ehrung mit der "Goldenen Verdienstnadel" des Sozialverbandes wurde an Johannes Moser für seine langjährige und sehr kooperative Zusammenarbeit mit dem Ortsverband, und an stellvertretenden Vorsitzenden Artur Maier für über zehnjährige Vorstandsarbeit vergeben.

Der Sozialverband

Vorstand: Vorsitzender Manfred Flegler, stellvertretender Vorsitzender Artur Maier, Kassierer Gerhard Schuhwerk, Schriftführer/Homepage Hans Ley, Frauenvertreterin Regina Strehle, Beisitzer Maria Winter, Beatrice Hahn, Helga Maucher und Helmut Kiefer.

Kontakt: Telefon (0 77 33) 10 48 (Manfred Flegler) oder E-Mail: ov-oberer-hegau@vdk.de oder manfred-flegler@t-online.de

Termin: VdK-Stammtisch am Donnerstag, 26. Januar, 17 bis 19 Uhr, im Gasthaus Bären. Referent Professor Wolfgang Ditmar Bezold.

Informationen im Internet: www.vdk.de/ov-oberer-hegau/