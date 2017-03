Engen Sozialverband Oberer Hegau hat Zuwächse

62 Mitglieder treten im Jahr 2016 ein

Die Hauptversammlung des Sozialverbands VdK Oberer Hegau fand erstmals in den neuen Räumen der Raststätte Engen Hegau-West mit 80 Teilnehmern statt. Im Geschäftsbericht des Vorsitzenden Manfred Flegler wurden die über 70 Aktivitäten des momentan 519 Personen zählenden Verbandes in Kurzform vorgetragen. Im Jahr 2016 konnten erfreulicherweise 62 neue Mitglieder aufgenommen werden.

In seiner Begrüßung konnte Manfred Flegler den Bürgermeisterstellvertreter aus Engen, Peter Kamenzin, Bürgermeister Hans-Peter Lehmann aus Mühlhausen-Ehingen, den Vorsitzenden des VdK Kreisverbands, Eckhard Strehlke und die Mitglieder sowie den Vorstand willkommen heißen. Die Grußworte eröffnete Peter Kamenzin. Er sprach Dankesworte für den freiwilligen und ehrenamtlichen Einsatz an den Ortsverband aus. Bürgermeister Hans-Peter Lehmann dankte ebenso. Es sei im sozialen Bereich sehr wichtig, dass sich hier und heute Personen für dieses freiwillige und ehrenamtliche soziale Handeln interessieren. Eckhard Strehlke gab in einem kurzen Abriss die Arbeit des Kreis-, Landes- und Bundesverbands wieder.

Der Bericht des Schriftführers Hans Ley wurde in Kurzform vorgetragen. Im Bericht der Frauenvertreterin Regina Strehle wurde deutlich, dass bei angeforderter Hilfe immer Ansprechpartner zur Seite stehen. Trotz größerer Investitionen für zeitgemäße Ton-Technik konnte der Kassierer Gerhard Schuhwerk ein kleines Plus in der Kasse erwirtschaften. Mit lobenden Worten für seine gute und fehlerfreie Kassenführung wurde Gerhard Schuhwerk durch die Kassenprüferin Elfriede Schoch einstimmig entlastet, anschließend ebenso der gesamte Vorstand.

Die Neuwahlen ergaben eine kleine Veränderung: Nikolaus Zepf wurde als Beisitzer neu gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder, Beisitzer und Kassenprüfer wurden einstimmig wiedergewählt. Dies sind Vorsitzender Manfred Flegler, stellvertretender Vorsitzender Artur Maier, Kassierer Gerhard Schuhwerk, Schriftführer Hans Ley, Frauenvertreterin Regina Strehle, Beisitzer Maria Winter, Helga Maucher, Beatrice Hahn, Helmut Kiefer und Nikolaus Zepf sowie als Kassenprüferinnen Elfriede Schoch und Elfriede Coccatto.

Leider war es bei den vorbereiteten 23 Ehrungen mit Urkunde und Ehrennadel nur vier Mitgliedern möglich, an der Versammlung teilzunehmen. In der Aussprache gab der Vorstand schließlich noch einen Ausblick auf die Veranstaltungen in 2017.

Ehrungen

25 Jahre: Friedrich Boll, Tengen und Oswald Keller (Hilzingen).

10 Jahre: Christa und Veronika Gräble, Ilona Kunze, Paul und Peter Stihl (alle Tengen), Ursula Hackbarth (Singen), Hans Ley (Mühlhausen-Ehingen), Heike Wiswede (Mühlheim/Donau), Luzia Brändle, Maria Dittrich, Wilfried Koch, Elfriede Lehmann, Jörg Hans, Louisa Mans, Renate Platzer, Maria Steinkeller, Walter Störk, Ingrid Zarske, Engen, Hubert und Jochen Speck (Engen-Zimmerholz).

Informationen im Internet: www.vdk.de/ov-oberer-Hegau/