Engen Seniorenheim Engen: Am Montag wird vorgelesen

Seniorenheim Engen: Am Montag wird vorgelesen

Jede Woche bekommen die Bewohner des Seniorenheims Engen Besuch von Personen, die ihnen vorlesen. Das beliebte Angebot hat jetzt wieder mehr Mitstreiter

Engen – Einen besonderen Status hat der Montag im Seniorenheim Engen bei den Bewohnern und wird von vielen voller Ungeduld erwartet. Am Montagmorgen kommen zwei Lesepaten ins Heim, lesen und besprechen in einem Kreis von meist etwa zehn Senioren die neuesten Nachrichten aus der Zeitung oder dem Fernsehen.

"Die Idee kam aus dem Kreis des ehemaligen Fördervereins" erklärt Roswitha Willauer, die Organisatorin der Lesepaten. "Wir wollten den Senioren ein wenig Abwechslung vom täglichen Betrieb bieten und kamen auf die Lesepaten", erläutert sie. Diese Idee habe sich bewährt: "Seit nunmehr zehn Jahren stellen sich für diesen ehrenamtlichen Dienst engagierte Mitglieder bereit. Das Vorlesen am Montag ist eine sehr schöne Angelegenheit, die von den Bewohnern begeistert angenommen wird und nicht mehr wegzudenken ist."

Am Montag treffen sich im Turnus zwei der Lesepaten und lesen jeweils auf einem Stockwerk einer Gruppe von acht bis zwölf Bewohnern aus der Zeitung vor und besprechen die neuesten Nachrichten, beschreibt Roswitha Willauer den Einsatz. Einige der Lesepaten seien aus persönlichen Gründen ausgestiegen, so dass die Gruppe sich längere Zeit verringert hatte. Ein Aufruf in den Medien habe aber nun die Gruppe aufgefüllt. "Wir sind mittlerweile acht Personen, die sich den Dienst locker einteilen können", berichtet Willauer.

"Es ist ein sehr schöner Dienst", erklärt Hans Meßmer, der von Anfang an dabei ist. "Aber der Umgang mit den älteren Menschen erfordert auch Verständnis und Geduld", räumt er ein. Nicht immer seien die Teilnehmer bei der Sache oder aufnahmefähig. Meistens seien es nur Frauen, Männer machten nicht so oft mit. Wichtig sei, so berichten die Lesepaten, "dass wir behutsam und sehr rücksichtsvoll vorgehen, wenig und einfache Sachen besprechen." Ein Buch oder einen Artikel aus der Zeitung nur vorzulesen, sei nicht möglich, damit seien die meisten Bewohner überfordert, beobachtet Lesepatin Anneliese Drobik.