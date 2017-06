Engen Schnelles Internet für zwei Ortsteile

Stadtwerke Engen errichten Richtfunkanlage, um Stetten und Zimmerholz digital anzubinden. Kunden können so endlich Zugang zu schnellem Internet erhalten

Engen – Die Zeiten der Rauchzeichen aus Stetten anstelle einer Internetverbindung gehören der Vergangenheit an, ist Bürgermeister Johannes Moser überzeugt. Vergangene Woche wurde am Schnittpunkt der Ortsteile Zimmerholz und Stetten die neue Richtfunkanlage für schnelles Internet eröffnet.

"Jahrelanges Bemühungen um das schnelle Internet für Stetten und Zimmerholz liegen nun hinter uns", konnte der Geschäftsführer der Stadtwerke Engen, Peter Sartena, mit ein wenig Stolz verkünden. Nachdem der Aufsichtsrat der Stadtwerke im Februar dieses Jahres grünes Licht für die Umsetzung gab, sei die technische Umsetzung sehr schnell gegangen, so der Geschäftsführer. Großen Dank für das Vertrauen in die Stadtwerke Engen und die Unterstützung zollte er den Mitgliedern des Gemeinderates und dem Aufsichtsrat.

"Die Wartezeit für die Bewohner der beiden Ortsteile auf eine zeitgemäße Internetversorgung war mit einigen Jahren noch sehr lange", erinnerte Peter Sartena. Es habe sich dabei gezeigt, dass die von der Politik immer wieder angepriesenen Förderprogramme zu komplex in der Umsetzung seien und die Bewilligung von Zuschüssen oft einen nicht tragbar langen Zeitraum erforderten, so der Geschäftsführer. Anerkennung zollte er in diesem Zusammenhang Axel Pecher von der Stadt Engen, "der sich sehr intensiv in diesen Bereich eingearbeitet hat und sich seit Jahren um Lösungen für eine zeitgemäße Internetversorgungengen kümmert. Er kann diese Tatsache sicher nach leidvoller Erfahrung bestätigen."

Es zeige sich aber auch eindeutig, "dass die privaten Telekommunikationsunternehmen beim flächendeckenden ländlichen Ausbau nur zögerlich voran kommen, lukrativer sind Städte mit vielen Kunden auf engem Raum", erklärte Peter Sartena.

Nachdem sich 2016 abgezeichnet hatte, dass die Umsetzung eines schnellen Internets in Engen und seinen Ortsteilen wegen des komplizierten Verfahrens nicht richtig voran kommen, hat die Stadt Engen zusammen mit den Stadtwerken für die in Engen am schlechtesten versorgten Ortsteile Stetten und Zimmerholz Alternativen geprüft. Als am wirtschaftlichsten und am schnellsten umsetzbar erwies sich jetzt eingesetzte Richtfunk Lösung.

Die Wirtschaftlichkeit hänge neben den Investitionskosten sehr stark von der Kundenzahl ab, machte der Geschäftsführer noch einmal klar." Deshalb hat es mich gefreut, dass bei unserer Interessenten-Abfrage in kurzer Zeit 91 verbindliche Bestellungen aus Stetten und Zimmerholz eingingen." Dies sei eine überzeugende Abstimmung für das Projekt und der Startschuss für das schnelle Internet gewesen.

Mit dem Geschäftsführer zeigte sich auch Bürgermeister Johannes Moser erfreut darüber, "dass Zimmerholz und Stetten nun auch der Zugang zur weiten digitalen Welt ermöglicht wurde und das Angebot in so großer Anzahl angenommen wurde." Nicht nur für die Bürger sei dies von großem Vorteil, sondern besonders auch für die Schüler und natürlich die handwerklichen Betriebe und Unternehmen. Dies bestätigte Michael Mayer, der sich im Namen aller Bürger der beiden Ortsteile für das neue schnelle Internet bedankte. "Für unsere im Ort ansässigen Handwerksbetriebe ist die jetzt zur Verfügung stehende zeitgemäße Internetversorgung eine wichtige Verbesserung der Infrastruktur."

Richtfunk

Für die die Umsetzung des schnellen Internets wurden an vier Standorten Richtfunkantennen aufgebaut. Das war nötig, weil eine direkte Verbindung vom Sender des Signals nach Stetten oder Zimmerholz wegen der Topographie unmöglich war. Nun werden die Signale über den Funkmasten bei der Autobahnraststätte umgeleitet. Vor Ort in Stetten und Zimmerholz wurde eine Empfangsantenne aufgebaut. Jeweils ein Outdoor-DSLAM für die Verteilung der Signale zu den Kunden wurde installiert. Die Stadtwerke bieten die DSL-Geschwindigkeit von 100 Mbits/Sekunde an. Mit der Technik sind die Kunden für zehn Jahre zeitgemäß versorgt.