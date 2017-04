Engen Roland Heyder stellt surrealistische Bilderwelten vor

Der Maler Roland Heyder gewährt in der Sparkasse in Engen den Betrachtern seiner Bilder Einblicke in surrealistische Welten.

Ideen für seine Bilder hat er mehr als genug: "So schnell kann ich gar nicht arbeiten", sagt der Maler Roland Heyder, an großen Werken arbeite er über ein Jahr. Allein die Vielzahl seiner Motive in der Ausstellung "Atlantische Spuren" in der Kundenhalle der Sparkasse Engen-Gottmadingen spricht dafür. Die überwiegend neuen Bilder entstanden auf Teneriffa und entführen den Betrachter in eine fantastische Welt, die erstaunt und verblüfft.

In seiner Bildersprache erzählt Heyder Geschichten, die die Sinne ansprechen. Einerseits sind die Motive leicht in gewohnte Denkmuster einzuordnen, gleichzeitig führen sie die Wahrnehmung ad absurdum. Da wickelt sich das Meer wie eine Teppichrolle den Felsen entgegen, auf dem freiwerdenden Erdboden führt unvermittelt ein Schacht zur U-Bahn. In einem anderen Bild legt sich das Licht durch die aufbrechenden Wolken über das Meer, aus dem einsam ein Verkehrsschild emporragt.

Akribisch genau lässt Heyder in seiner minutiösen fotorealistischen Malweise kein Detail aus, wodurch Wasser, Stein, Stoff, Haare oder Haut Stofflichkeit vermitteln. Die visuellen und emotionalen Empfindungen werden getäuscht. Es ist die Kombination von Realität und Fiktion, die Verknüpfung von Normalität und Absurden, von Vergangenheit und Zukunft, von Außen- und Innenwelten. Heyder spielt mit den Illusionen des Betrachters, weckt Assoziationen und erzeugt Imaginäres, das vielschichtig gedeutet werden kann. Der Betrachter ist gefordert, seine Bilderwelten zu erschließen.

"Ich wünsche mir, dass die Leute ergriffen sind von meinem Werk", sagt Roland Heyder. Er möchte nichts vorgeben, sondern den Assoziationen der Betrachter freien Lauf lassen und individuelle Interpretationen anregen. Es war ein surrealistisches Werk von Salvador Dalí, das ihn als 24-Jährigen zutiefst berührte. Das habe sein Leben verändert. Als Autodidakt wurde er 1980 freischaffender Künstler und blieb als Maler seinem Stil treu. Nach zahlreichen Studienreisen und einem Aufenthalt in den USA, lebt und arbeitet der gebürtige Singener heute auf Teneriffa.